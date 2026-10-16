Szczecin Tragiczny finał wypadku. 79-letni kierowca nie żyje Rafał Molenda |

Wypadek na DK10. 77-letni kierowca zmarł w szpitalu Źródło wideo: KP PSP w Wałczu Źródło zdj. gł.: KP PSP w Wałczu

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Do wypadku doszło w czwartek po godzinie 14.40 na drodze krajowej nr 10 w rejonie Piecnika w gminie Mirosławiec. Skoda zderzyła się tam z samochodem ciężarowym MAN. Na miejscu wypadku pracowali strażacy z Wałcza, Piecnika i Mirosławca, dwa zespoły ratownictwa medycznego, policjanci oraz przedstawiciel zarządcy drogi.

Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym Źródło zdjęcia: KP PSP w Wałczu

Najpoważniejszych obrażeń w wyniku zderzenia doznał kierowca Skody. Mężczyzna utknął w rozbitym aucie. Strażacy musieli rozcinać nadwozie, by wyciągnąć mężczyznę z samochodu. Ratownicy medyczni zabrali rannego do szpitala w Wałczu.

Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym Źródło zdjęcia: KP PSP w Wałczu

W piątek rano policja przekazała informację, że kierowca osobówki nie żyje.

- 79-letni mężczyzna, który kierował Skodą, zmarł w szpitalu. Był mieszkańcem Szczecina. Drugi poszkodowany, 57-letni kierowca samochodu ciężarowego marki MAN, z urazem ręki trafił pod opiekę lekarzy w szpitalu w Drawsku Pomorskim. Jest mieszkańcem Goleniowa - poinformowała Beata Budziń z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku.