Tragiczny finał wypadku. 79-letni kierowca nie żyje
Do wypadku doszło w czwartek po godzinie 14.40 na drodze krajowej nr 10 w rejonie Piecnika w gminie Mirosławiec. Skoda zderzyła się tam z samochodem ciężarowym MAN. Na miejscu wypadku pracowali strażacy z Wałcza, Piecnika i Mirosławca, dwa zespoły ratownictwa medycznego, policjanci oraz przedstawiciel zarządcy drogi.
Najpoważniejszych obrażeń w wyniku zderzenia doznał kierowca Skody. Mężczyzna utknął w rozbitym aucie. Strażacy musieli rozcinać nadwozie, by wyciągnąć mężczyznę z samochodu. Ratownicy medyczni zabrali rannego do szpitala w Wałczu.
W piątek rano policja przekazała informację, że kierowca osobówki nie żyje.
- 79-letni mężczyzna, który kierował Skodą, zmarł w szpitalu. Był mieszkańcem Szczecina. Drugi poszkodowany, 57-letni kierowca samochodu ciężarowego marki MAN, z urazem ręki trafił pod opiekę lekarzy w szpitalu w Drawsku Pomorskim. Jest mieszkańcem Goleniowa - poinformowała Beata Budziń z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.
Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku.