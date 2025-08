Policjant zaatakowany podczas próby zatrzymania

Maszewo (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 1 sierpnia około godziny 18 w Maszewie. Starsza posterunkowa Martyna Kowalska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie przekazała, że obrażenia nie zagrażają życiu funkcjonariusza. - Podczas próby zatrzymania doszło do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza Posterunku Policji w Maszewie. Trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia – dodała.

Na razie policja nie ujawnia, czy napastnik został zatrzymany. Oficer prasowa zdementowała informacje, które pojawiały się m.in. na portalach społecznościowych, że interweniujący funkcjonariusz został ciężko pobity i zraniony ostrym narzędziem.

"Obrażenia nie zagrażają życiu policjanta"

- Nie doszło do ugodzenia nożem, obrażenia nie zagrażają życiu policjanta. Został on przewieziony do szpitala, po badaniach i konsultacji opuścił placówkę medyczną – wyjaśniła oficer prasowa. Zaznaczyła, że wkrótce mogą zostać przekazane dodatkowe informacje o sprawie.

Naruszenie nietykalność cielesnej funkcjonariusza zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Za napaść na policjanta grozi od roku do 10 lat więzienia.