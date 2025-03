Na ulicę spadł gruz

Dzień po rozpoczęciu rozbiórki, na ulicę Zwycięstwa spadł gruz, a kilka godzin później podjęto decyzję o wyłączeniu jej z ruchu. Ulice Zwycięstwa i Matejki, na odcinku od ronda 100-lecia Odzyskania Niepodległości do ul. Waryńskiego, zostały zamknięte do odwołania.

Młodszy brygadier Bartłomiej Góral, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie przekazał, że w nocy doszło do osunięcia się części rozbieranego budynku. - Było podejrzenie, że na miejscu mogą być osoby poszkodowane, które w wyniku pozyskiwania złomu mogły wejść na teren rozbiórki i i ten złom po prostu wybierać - powiedział.

Prezydent obiecał zmianę planu przestrzennego zagospodarowania

Budynek oddano do użytku w 1972 roku. Nazwę zawdzięcza temu, że były w nim ulokowano m.in. biura związków zawodowych. Przez wiele lat na jego ostatnim piętrze znajdowała się natomiast kawiarnia z tarasem. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania w miejscu Związkowca będzie mógł powstać obiekt do pięciu kondygnacji, z przeznaczeniem na usługi.

31 stycznia podczas konferencji prasowej prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj poinformował o deklaracji złożonej właścicielowi Związkowca. Miała dotyczyć przystąpienia do zmiany planu przestrzennego zagospodarowania, tak by na tej konkretnej działce można było budować wyżej.

Prawomocną decyzję pozwalającą na rozbiórkę wojewoda zachodniopomorski wydał z końcem stycznia 2025 roku. Zgodnie z pierwotnymi planami Związkowiec miał zniknąć z mapy ścisłego centrum już wiosną 2024 roku. W drugiej połowie lutego 2024 Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie wydał pozytywną decyzję w sprawie jego rozbiórki. Zaskarżyli ją jednak do wojewody zachodniopomorskiego mieszkańcy jednej z sąsiednich wspólnot mieszkaniowych.

Prokuratura umorzyła śledztwo

Właściciel Związkowca zgodnie z prawem mógł usuwać elementy zagrażające bezpieczeństwu osób i rozebrać przybudówkę. I to zrobił. Miał jednak w ocenie skarżących zabrać się także do rozbiórki ścian głównego budynku, a na to już potrzebował pozwolenia.