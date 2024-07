Ochraniał koncert, przypadkowo rozpylił gaz. Kilkanaście osób ucierpiało

Kilkanaście osób bawiących się pod sceną festiwalu w Kołobrzegu skarżyło się na podrażnienie oczu i układu oddechowego. Jak przekazał organizator, doszło do rozszczelnienia pojemnika z gazem, który miał przy sobie jeden z ochroniarzy. - Do zdarzenia doszło, kiedy ochroniarz ruszył z pomocą do osoby, która zasłabła - przekazuje Artur Dejnowicz, pełnomocnik organizatora imprezy.

Podczas koncertów odbywających się w nocy z soboty na niedzielę w pewnym momencie doszło do rozpylenia gazu pod sceną. Organizatorzy festiwalu twierdzą, że to był wypadek, a pojemnik z gazem należał do ochroniarza. Według przekazanych redakcji TVN24 informacji, mężczyzna zwrócił uwagę na osobę, która zasłabła i potrzebowała pomocy. Wtedy to miało dojść do rozpylenia gazu. Na razie nie wiadomo, czy doszło do tego na skutek niewłaściwego użytkowania gazu czy awarii.