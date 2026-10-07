Szczecin Najechał na tył samochodu. Kierowca zginął, pasażerka jest ranna Anna Winiarska |

Statystyki dotyczące kar za śmiertelne wypadki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do wypadku doszło w nocy z wtorku na środę na obwodnicy Kobylanki.

- W zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy, BMW i Toyota. Pojazdy poruszały się w kierunku Stargardu. Kierujący BMW 43-latek uderzył w Toyotę - relacjonuje w rozmowie z tvn24.pl Wojciech Jędrych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

W efekcie kierujący Toyotą 70-latek zginął na miejscu. - Pasażerka tego pojazdu jest w szpitalu z obrażeniami. Kierowca i pasażer BMW zostali zatrzymani, czekają na zarzuty - dodał policjant. 43-latek był trzeźwy.

Portal Interia podaje, że kierowca BMW mógł poruszać się nawet z prędkością 270 km/h. Pytany o to Jędrych wyjaśnił, że prokuratura nie wyraziła zgody na udostępnianie tej informacji. Zaprzeczył, by zatrzymany kierowca uczestniczył w nielegalnym wyścigu.