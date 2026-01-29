Wyrok w sprawie zastrzelenia żubra w Boninie Źródło: tvn24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Rejonowa w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło wieczorem 11 października 2022 roku na terenie centrum szkolenia bojowego w Drawsku Pomorskim. Myśliwy nieumyślnie odstrzelił dwie samice żubra. Zabite zwierzęta były w wieku 6 i 13 lat.

"Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego ustalono, że sprawca działał nieumyślnie. W dniu polowania oddał kilka strzałów w grupę zwierząt, które wziął za watahę dzików. Gdy spostrzegł, że odstrzelił żubra, telefonicznie zawiadomił o tym fakcie strażnika leśnego. Następnego dnia ujawniono truchło drugiej samicy" - poinformowała Prokuratura

Jedna z zastrzelonych krów żubra Źródło: ZTP

Na podstawie opinii biegłych, śledczy ustalili, że każde nielegalne zabicie żubra - gatunku chronionego - "jest szkodą w znacznych rozmiarach".

68-latek nie był dotychczas karany. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD