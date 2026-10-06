Niebezpieczne znalezisko w lesie
W poniedziałek, 5 października, dyżurny policji w Białogardzie otrzymał informację o odkryciu niewybuchów w lesie nieopodal miejscowości Trzebiele (powiat białogardzki). Na miejsce skierowano policjanta z grupy minersko-pirotechnicznej, który potwierdził, że to pociski z zapalnikami pochodzące z okresu II wojny światowej.
Amunicji było więcej
Teren został zabezpieczony do czasu przyjazdu saperów. Ci znaleźli jeszcze więcej amunicji - w sumie 90 sztuk o łącznej wadze blisko 50 kilogramów.
- Zostały wydobyte z ziemi i przewiezione na poligon wojskowy, gdzie będą zdetonowane - podaje aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska, oficer prasowy policji w Białogardzie.
Policja przypomina, że pozostałości po działaniach wojennych, mimo upływu kilkudziesięciu lat, nadal mogą stanowić poważne zagrożenie. - Ich wygląd może być mylący, dlatego w przypadku znalezienia przedmiotu przypominającego amunicję lub materiał wybuchowy nie należy go dotykać, przenosić ani próbować rozbrajać - przestrzega aspirant Plucińska-Gudełajska.