Szczecin Niebezpieczne znalezisko w lesie Damian Nowicki |

Do lasu wezwano saperów Źródło wideo: KMP w Zamościu Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

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W poniedziałek, 5 października, dyżurny policji w Białogardzie otrzymał informację o odkryciu niewybuchów w lesie nieopodal miejscowości Trzebiele (powiat białogardzki). Na miejsce skierowano policjanta z grupy minersko-pirotechnicznej, który potwierdził, że to pociski z zapalnikami pochodzące z okresu II wojny światowej.

90 sztuk niebezpiecznej amunicji z okresu II wojny światowej w lesie nieopodal miejscowości Trzebiele Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Amunicji było więcej

Teren został zabezpieczony do czasu przyjazdu saperów. Ci znaleźli jeszcze więcej amunicji - w sumie 90 sztuk o łącznej wadze blisko 50 kilogramów.

- Zostały wydobyte z ziemi i przewiezione na poligon wojskowy, gdzie będą zdetonowane - podaje aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska, oficer prasowy policji w Białogardzie.

Policja przypomina, że pozostałości po działaniach wojennych, mimo upływu kilkudziesięciu lat, nadal mogą stanowić poważne zagrożenie. - Ich wygląd może być mylący, dlatego w przypadku znalezienia przedmiotu przypominającego amunicję lub materiał wybuchowy nie należy go dotykać, przenosić ani próbować rozbrajać - przestrzega aspirant Plucińska-Gudełajska.

Do lasu wezwano saperów Źródło: KMP w Zamościu