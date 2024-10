Propozycja Tuska "może prowadzić do niebezpiecznego efektu domina"

Propozycja Donalda Tuska w sprawie zawieszania prawa do azylu "może prowadzić do niebezpiecznego efektu domina, którego skutki są trudne do przewidzenia" – komentuje fiński dziennik "Helsingin Sanomat". Szwedzkie Radio oceniło, że Tusk chce wysłać migrantom i osobom organizującym ich przerzucanie przez granicę "jasny sygnał, że nie będą mile widziani w Polsce". "Zajadły atak Donalda Tuska przeciwko regułom europejskim można rozpatrywać również w kontekście wyborczym" - pisze francuski dziennik "L'Opinion.