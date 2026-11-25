Świat Wypadek w Egipcie. Zginęło co najmniej 30 osób Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Egipt. Miejsce wypadku

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Ministerstwo zdrowia Egiptu poinformowało, że w działaniach ratunkowych i medycznych uczestniczy 39 karetek pogotowia. Szef resortu Chalid Abdel Ghaffar zarządził postawienie pobliskich szpitali w stan podwyższonej gotowości.

W wyniku zdarzenia śmierć poniosło co najmniej 30 osób, a 15 zostało rannych.

Do pożaru doszło nad tunelem w dzielnicy Al-Warrak w Gizie, mieście sąsiadującym ze stołecznym Kairem - poinformował dziennik "Egyptian Gazette". Obwodnica, na której doszło do wypadku, łączy kluczowe trasy w aglomeracji Kairu, spinając ze sobą muhafazy (prowincje) Kair, Giza i Kaljubija. Lokalne media poinformowały, że strażakom udało się już opanować ogień.

Minister solidarności społecznej Egiptu Maja Morsi poleciła urzędnikom odpowiedzialnym za ochronę socjalną, aby niezwłocznie podjęli współpracę z dyrekcją ds. solidarności społecznej w Gizie oraz zespołami ratunkowymi egipskiego Czerwonego Półksiężyca w celu udzielenia doraźnej pomocy osobom poszkodowanym - przekazało biuro egipskiego premiera.

Reuters przypomniał, że w ostatnich latach Egipt rozbudował sieć drogową, tworząc nowe autostrady i mosty w ramach szerzej zakrojonego programu infrastrukturalnego, którego celem jest zmniejszenie korków oraz dostosowanie infrastruktury do szybkiego wzrostu populacji i ekspansji miast.

"Choć inwestycje te poprawiły płynność ruchu w niektórych miejscach, wciąż istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa na drogach" - zauważyła agencja.