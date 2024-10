Howell Raines: to jest walka o duszę Ameryki

We wtorek, 5 listopada, oczy całej Ameryki będą zwrócone na stany wahające się. Szczególnie ważna jest Pensylwania, której zdobycie przez jednego z kandydatów może zadecydować o tym, kto zasiądzie w Białym Domu. W tym amerykańskim stanie jest Arleta Zalewska, wysłanniczka "Faktów" TVN. Rozmawiała z Howellem Rainesem, byłym korespondentem "The New York Times" i zdobywcą Nagrody Pulitzera, o tym dlaczego Pensylwania stała się jednym ze "swing states" i jakie jest znaczenie tegorocznych wyborów prezydenckich.

Za blisko dwa tygodnie Amerykanie wybiorą prezydenta - oczy wielu będą zwrócone na stany wahające się. Jednym z kluczowych stanów, którego zdobycie przez jednego z kandydatów może zadecydować o tym, kto zasiądzie w Białym Domu, będzie Pensylwania.

Mieszkający w Pensylwanii Howell Raines, były korespondent "The New York Times" i zdobywca Nagrody Pulitzera w rozmowie z wysłanniczką "Faktów" TVN Arletą Zalewską powiedział, że na prowincji większym poparciem cieszy się Donald Trump.

Amerykanie w listopadzie wybiorą prezydenta kraju

- Zaś Ameryka miejska jest progresywna, postępowa – dodał i wskazał, że dychotomia poglądów Amerykanów jeszcze nigdy nie była tak ostro wyrażona.

Zwrócił uwagę, że Donald Trump podczas swojej kampanii "rzuca wyzwanie wszelkim zasadom standardowego dziennikarstwa". - Mówi tak oburzające rzeczy, tak ohydne rzeczy, zaciągnięte z rasistowskiego, seksistowskiego języka, przekleństwa, to są wszystko rzeczy, które on wniósł do naszego procesu politycznego – stwierdził.

Raines: Trump rzuca wyzwanie wszelkim zasadom standardowego dziennikarstwa TVN24

Raines: to nie są po prostu kolejne wybory

Zapytany, jak to się stało, że Pensylwania stała się stanem wahającym, odpowiedział: "To jest kwintesencja stanu Ameryki". - Z jednej strony mamy Filadelfię, gdzie deklaracja niepodległości i konstytucja zostały spisane, a z drugiej strony mamy Pittsburgh, które jest pierwszym wielkim miastem przemysłowym - wskazał.

- Pomiędzy nimi mamy dziki fragment prowincji z wielkimi depozytami węgla. - Pensylwania z powodu tego wszystkiego korzystała z imigrantów, którzy mieli swoje świątynie patriotyzmu i to sprawiło, że stała się jednym z kluczowych stanów - wyjaśnił.

Howell Raines podkreślił, że stawka jest tak wysoka, że "to nie są po prostu kolejne wybory". – To jest walka o duszę Ameryki - stwierdził. - Czy będziemy tradycyjnym, demokratycznym krajem, liderem sojuszów zachodnich – dodał i podkreślił, że wizja Trumpa jest coraz bardziej "autorytarna i antydemokratyczna".

Raines: jeżeli Trump wygra, będzie dalej osłabiał NATO

Raines był też pytany, jaki wpływ na NATO, Polskę i Europę miałaby wpływ ewentualna wygrana Trumpa.

- Jestem boleśnie świadom tej kwestii, ponieważ kiedy pierwszy raz zacząłem pracować dla "The New York Times", byliśmy przeciwni wejściu Polski do NATO na podstawie tego, że rzekomo zdestabilizuje to stosunki z Sowietami. Strasznie się myliliśmy - przyznał.

Raines: jeżeli Trump wygra, będzie dalej osłabiał NATO TVN24

Jego zdaniem "przyjęcie Polski i innych krajów Europy Wschodniej (do NATO - red.) było fantastycznym sukcesem i korzyścią dla USA, bo wzmocniło nas to względem naszego odwiecznego wroga, czyli Rosji".

- Nixon, Eisenhower, Reagan, Bush - oni wszyscy byli absolutnie antysowieccy. W życiu by im nie przyszło do głowy zachęcać do agresji Putina tak, jak robił to Trump - podkreślił.

- Wydaje mi się, że jeżeli Trump wygra, to będzie wyłącznie dalej osłabiał NATO, co moim zdaniem nie tylko Ukrainę, ale Polskę i inne kraje graniczne z Rosją stawia w ekstremalnie trudnej sytuacji dyplomatycznej i wojskowej - ocenił rozmówca Arlety Zalewskiej.

Cała rozmowa Arlety Zalewskiej z Howellem Rainesem:

Cała rozmowa Arlety Zalewskiej z Howellem Rainesem TVN24

