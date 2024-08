Trump za kuloodporną szybą

Przywrócę światowy pokój i zrobię to głównie za pomocą kilku telefonów - zapowiedział w środę Donald Trump podczas wiecu w Asheboro, w Karolinie Północnej. Było to pierwsze wystąpienie kandydata republikanów na otwartej przestrzeni od czasu zamachu na jego życie w Pensylwanii.

- Jak tylko podniosę rękę z Biblii (przy zaprzysiężeniu na prezydenta - red.), przywrócę światowy pokój i zrobię to głównie za pomocą kilku telefonów (...) Nie musimy nawet wysyłać żołnierzy, mogę zrobić to za pomocą rozmowy telefonicznej: "jeśli będziecie toczyć wojnę przeciwko krajowi, który jest dla nas przyjazny - a nawet nieprzyjazny - nie będziecie mogli prowadzić interesów ze Stanami Zjednoczonymi, nałożymy na was 100 procentowe cła" - opisywał swój plan. - I nagle prezydent, premier, dyktator, czy cholera wie kto rządzi tym krajem, powie mi: proszę pana, nie będziemy prowadzić wojny - dodał.