Wybory na Łotwie w cieniu ostrzeżeń. Są wyniki exit poll
Sondaż exit poll przeprowadzony przez łotewską telewizję publiczną LSM wykazał, że Zjednoczona Lista zdobyła 35,6 procent głosów, a za nią uplasowała się populistyczna partia Łotwa Pierwsza, nawiązująca do ruchu MAGA [skupionego wokół prezydenta USA Donalda Trumpa - red.], z wynikiem 11,3 procent. Ugrupowanie to zabiegało o poparcie mniejszości etnicznej rosyjskiej w okresie poprzedzającym wybory.
- Nasze stanowisko jest jasne. Nie współpracujemy z ugrupowaniami prorosyjskimi, które chcą otworzyć granicę, prowadzić handel itp. Sprawa jest prosta. Jesteśmy głęboko przekonani, że wszelkie powiązania z Rosją, też gospodarcze, osłabiają nas. Owszem, mogą przynieść dodatkowe pieniądze. Ale to słabość – słabość, którą Rosja wykorzysta - mówił premier Andris Kulbergs.
Głosowanie w tym kraju odbywało się w cieniu ostrzeżeń przed potencjalną agresją Rosji - przypomina Reuters. Kraje bałtyckie od miesięcy ostrzegają, że Rosja prowadzi działania sabotażowe i ataki hybrydowe w Europie, aby osłabić poparcie dla Ukrainy i zasiać strach. Liderzy europejscy zaznaczają jednak, że nie grozi nam inwazja.
Jak mówił niedawno premier Donald Tusk, "nie mówimy o wojnie takiej, jaka się toczy w Ukrainie" >>>
- Rosja jest mistrzem brudnych działań i zagrożeń hybrydowych. Doświadczamy tego codziennie od pięciu lat. Cyberataki, sytuacja na granicy, nielegalni migranci przepychani przez granicę z Białorusią - to codzienność. Musimy się temu przeciwstawić. Tak, można się spodziewać różnych rzeczy. Dzięki Bogu te wybory przebiegły dobrze. Jak dotąd nie doszło do żadnych incydentów, a to było najważniejsze. Podjęliśmy dodatkowe środki - z Niemiec sprowadziliśmy tu myśliwce, rozmieściliśmy dodatkowe radary, wszędzie zapewniliśmy dodatkowe wsparcie - opisywał premier Kulbergs. - Wybory przebiegały więc spokojnie, bez żadnych komplikacji, ale musimy być w gotowości - podkreślił.