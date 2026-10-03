Świat Wybory na Łotwie w cieniu ostrzeżeń. Są wyniki exit poll

Poszukiwania szczątków zestrzelonego drona w Łotwie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VALDA KALNINA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Sondaż exit poll przeprowadzony przez łotewską telewizję publiczną LSM wykazał, że Zjednoczona Lista zdobyła 35,6 procent głosów, a za nią uplasowała się populistyczna partia Łotwa Pierwsza, nawiązująca do ruchu MAGA [skupionego wokół prezydenta USA Donalda Trumpa - red.], z wynikiem 11,3 procent. Ugrupowanie to zabiegało o poparcie mniejszości etnicznej rosyjskiej w okresie poprzedzającym wybory.

Premier Andris Kulbergs Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VALDA KALNINA

- Nasze stanowisko jest jasne. Nie współpracujemy z ugrupowaniami prorosyjskimi, które chcą otworzyć granicę, prowadzić handel itp. Sprawa jest prosta. Jesteśmy głęboko przekonani, że wszelkie powiązania z Rosją, też gospodarcze, osłabiają nas. Owszem, mogą przynieść dodatkowe pieniądze. Ale to słabość – słabość, którą Rosja wykorzysta - mówił premier Andris Kulbergs.

Latvia, SKDS exit poll:



National parliament election



AS-ECR: 35.6% (+24.6)

LPV-PfE: 11.3% (+5.1)

P-G/EFA: 11.1% (+4.9)

SV/AJ-*: 10.8% (+7.6)

NA-ECR: 8.7% (-0.6)

JV-EPP: 6.7% (-12.3)

ZZS~RE|~S&D: 3.7% (-8.7)

LA-RE: 3.1% (+3.1)

MMN-*: 3.0% (+1.2)

ST!→NI: 1.7% (-5.1)

ASL-*: 1.3%… pic.twitter.com/x5rYqZ47Mu — Europe Elects (@EuropeElects) October 3, 2026 Rozwiń

Głosowanie w tym kraju odbywało się w cieniu ostrzeżeń przed potencjalną agresją Rosji - przypomina Reuters. Kraje bałtyckie od miesięcy ostrzegają, że Rosja prowadzi działania sabotażowe i ataki hybrydowe w Europie, aby osłabić poparcie dla Ukrainy i zasiać strach. Liderzy europejscy zaznaczają jednak, że nie grozi nam inwazja.

Jak mówił niedawno premier Donald Tusk, "nie mówimy o wojnie takiej, jaka się toczy w Ukrainie" >>>

Wybory na Łotwie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOMS KALNINS

- Rosja jest mistrzem brudnych działań i zagrożeń hybrydowych. Doświadczamy tego codziennie od pięciu lat. Cyberataki, sytuacja na granicy, nielegalni migranci przepychani przez granicę z Białorusią - to codzienność. Musimy się temu przeciwstawić. Tak, można się spodziewać różnych rzeczy. Dzięki Bogu te wybory przebiegły dobrze. Jak dotąd nie doszło do żadnych incydentów, a to było najważniejsze. Podjęliśmy dodatkowe środki - z Niemiec sprowadziliśmy tu myśliwce, rozmieściliśmy dodatkowe radary, wszędzie zapewniliśmy dodatkowe wsparcie - opisywał premier Kulbergs. - Wybory przebiegały więc spokojnie, bez żadnych komplikacji, ale musimy być w gotowości - podkreślił.