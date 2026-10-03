Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wybory na Łotwie w cieniu ostrzeżeń. Są wyniki exit poll

Premier Andris Kulbergs
Poszukiwania szczątków zestrzelonego drona w Łotwie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VALDA KALNINA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Według sondaży exit poll, centrowa, proukraińska Zjednoczona Lista premiera Łotwy Andrisa Kulberga wygrywa w sobotnich wyborach parlamentarnych.

Sondaż exit poll przeprowadzony przez łotewską telewizję publiczną LSM wykazał, że Zjednoczona Lista zdobyła 35,6 procent głosów, a za nią uplasowała się populistyczna partia Łotwa Pierwsza, nawiązująca do ruchu MAGA [skupionego wokół prezydenta USA Donalda Trumpa - red.], z wynikiem 11,3 procent. Ugrupowanie to zabiegało o poparcie mniejszości etnicznej rosyjskiej w okresie poprzedzającym wybory.

Premier Andris Kulbergs
Premier Andris Kulbergs
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VALDA KALNINA

- Nasze stanowisko jest jasne. Nie współpracujemy z ugrupowaniami prorosyjskimi, które chcą otworzyć granicę, prowadzić handel itp. Sprawa jest prosta. Jesteśmy głęboko przekonani, że wszelkie powiązania z Rosją, też gospodarcze, osłabiają nas. Owszem, mogą przynieść dodatkowe pieniądze. Ale to słabość – słabość, którą Rosja wykorzysta - mówił premier Andris Kulbergs.

Głosowanie w tym kraju odbywało się w cieniu ostrzeżeń przed potencjalną agresją Rosji - przypomina Reuters. Kraje bałtyckie od miesięcy ostrzegają, że Rosja prowadzi działania sabotażowe i ataki hybrydowe w Europie, aby osłabić poparcie dla Ukrainy i zasiać strach. Liderzy europejscy zaznaczają jednak, że nie grozi nam inwazja.

Jak mówił niedawno premier Donald Tusk, "nie mówimy o wojnie takiej, jaka się toczy w Ukrainie" >>>

Wybory na Łotwie
Wybory na Łotwie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOMS KALNINS

- Rosja jest mistrzem brudnych działań i zagrożeń hybrydowych. Doświadczamy tego codziennie od pięciu lat. Cyberataki, sytuacja na granicy, nielegalni migranci przepychani przez granicę z Białorusią - to codzienność. Musimy się temu przeciwstawić. Tak, można się spodziewać różnych rzeczy. Dzięki Bogu te wybory przebiegły dobrze. Jak dotąd nie doszło do żadnych incydentów, a to było najważniejsze. Podjęliśmy dodatkowe środki - z Niemiec sprowadziliśmy tu myśliwce, rozmieściliśmy dodatkowe radary, wszędzie zapewniliśmy dodatkowe wsparcie - opisywał premier Kulbergs. - Wybory przebiegały więc spokojnie, bez żadnych komplikacji, ale musimy być w gotowości - podkreślił.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
Łotwa
Czytaj także:
Mgła
Ostrzeżenia IMGW. Tu w nocy może być niebezpiecznie
METEO
imageTitle
Problemów ciąg dalszy. Kolejny turniej bez lidera rankingu
EUROSPORT
Adam Bodnar
Bodnar: prokuratura popełniła błąd w sprawie listu żelaznego
Fakty po Faktach
Zalane drogi w Katalonii w piątek, przed nadejściem "mini-huraganu"
"Śródziemnomorski mini-huragan". Czerwony alert w Barcelonie
METEO
imageTitle
Przebili Polaków. Anglicy zabawili się w hicie
EUROSPORT
Christa Pike
Są konsekwencje nieudanej egzekucji w USA
Świat
imageTitle
Niewiadoma-Phinney obolała po upadku. "Nie wiem, co się tam wydarzyło"
EUROSPORT
Ciężarówka przewróciła się na S8
Pękła opona, ciężarówka przewróciła się na S8
WARSZAWA
imageTitle
Gospodarze świętują. Chińczyk pewny wygranej w Shenzhen
EUROSPORT
Ratownicy TOPR przetransportowali śmigłowcem rannych turystów
Seria groźnych wypadków w Tatrach. Ratownicy apelują
METEO
Mirosław Różański
Wdowa po generale Różańskim kandydatką do Senatu
Polska
imageTitle
Trener Jagiellonii: przyjmuję z pokorą tę decyzję
EUROSPORT
57 min
pc
Nadzór nad recyklingiem można naprawić w jeden dzień. Dlaczego GIOŚ milczy?
Superwizjer. Podcast
Czas jesieni
Do Polski zbliżają się chłodne masy powietrza. Już niedługo koniec babiego lata
METEO
imageTitle
Sensacja w Pekinie. Rybakina poza turniejem
EUROSPORT
Kolejny krok do budowy trasy S7 na północ od Warszawy
Dwa tunele i pięć węzłów. Jest wniosek w sprawie ostatniego odcinka S7
WARSZAWA
Katarzyna Niewiadoma-Phinney
Dramat Niewiadomej-Phinney. Upadek odebrał nadzieję na medal
EUROSPORT
Pod market przyjechało kilka karetek i wozów strażackich
Karetki przed marketem, kilka osób potrzebowało pomocy
Katowice
Smit Machchhar, Hamdan bin Mohammed
Drugi pilot wziął siekierę i zaatakował. Nowe informacje o locie do Tel Awiwu
Świat
pociąg dworzec stacja kolejowa paddington london uk wielka brytania transport publiczny tory shutterstock_267986810
Pluskwy wstrzymały ruch pociągów
METEO
Dziki spacerowały po centrum Katowic
Dziki na nocnym spacerze w centrum miasta
Katowice
Donald Tusk i kandydatka na prezydenta Krakowa
Tusk pokazał zdjęcie, wbił szpilę prezydentowi. I się zaczęło
Polska
komputer cyberatak
Wyciekły dane z popularnego serwisu turystycznego
BIZNES
imageTitle
Lewandowski opuścił zgrupowanie. Nie tylko on
EUROSPORT
imageTitle
Razem stały na olimpijskim podium. Oto następna rywalka Świątek
EUROSPORT
W wypadku zginął 76-latek
Zderzył się z autobusem. Kierowca zginął, cztery osoby są ranne
Lublin
FLAGI KANADA USA shutterstock_2824959545
Rezygnują z amerykańskich produktów. "Bojkot zmienił się w przyzwyczajenie"
BIZNES
Wisła w Grudziądzu
Paralotniarz wpadł do Wisły. Zmarł w drodze do szpitala
Kujawsko-Pomorskie
Tragiczny pożar w miejscowości Koczargi Stare
Tragiczny pożar pod Warszawą. Nie żyje 19-latek
WARSZAWA
Kolejne udane zagranie Lemańskiego i gratulacje od kolegów
"K..., ale ty jesteś wysoki". 217 centymetrów, kryzys i powrót po złoto
Rafał Kazimierczak
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica