Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wołodymyr Zełenski odpowiada Donaldowi Trumpowi. "Proszę przekazać Putinowi..."

|
Wołodymyr Zełenski
Rosja i USA porozumiały się w sprawie dostarczenia 300 tysięcy ton oleju napędowego. Relacja Michała Sznajdera
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Michael Kappeler / POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Jeżeli Putin zgodzi się na 60 dni rozejmu, zorganizujemy wybory - powiedział Wołodymyr Zełenski amerykańskiemu nadawcy ABC. Donald Trump ogłosił chwilę później, że z "efektem natychmiastowym" wprowadzone zostało zawieszenie broni "dotyczące obszaru energetyki".

- Proszę przekazać Putinowi: dajcie nam dwa miesiące, 60 dni całkowitego zawieszenia broni, a zorganizujemy wybory - powiedział w niedzielę Wołodymyr Zełenski stacji ABC.

W sobotę Trump skrytykował Zełenskiego za ataki na rosyjskie rafinerie. Przekonywał też, że to Zełenski jest winny temu, że wojna cały czas trwa. - Mógł wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić - powiedział. Jak dodał, "to czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta". - Takiego, który umie zawrzeć porozumienie - podkreślił Trump.

Trump: energetyczne zawieszenie broni "ze skutkiem natychmiastowym"

"Ze skutkiem natychmiastowym w wojnie między Rosją a Ukrainą obowiązuje zawieszenie broni w obszarze energetyki" - ogłosił chwilę później Donald Trump w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, "obie strony wyraziły na to zgodę". "Nie łamcie go!" - zaapelował.

Wpis Donalda Trumpa
Wpis Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: Donald Trump/truthsocial.com

Trump nie wyjaśnił we wpisie szczegółów porozumienia. Do zawieszenia broni w sektorze energetycznym jeszcze we wrześniu wzywała Ukraina.

Źródło: tvn24.pl, Reuters
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpWołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieRosjaWładimir Putin
Czytaj także:
Donald Tusk na naradzie szefów resortów z związku z przemocą w szkołach
Informacje o planach zamachu. Czemu Tusk przyszedł piechotą?
Polska
imageTitle
Furia Kazacha w Szanghaju. Sam się okaleczył
EUROSPORT
imageTitle
Elton John grzmi po klęsce. "Współczuję kibicom, którzy muszą to oglądać"
EUROSPORT
Donald Tusk
PILNEPlanował atak na Donalda Tuska. Został zatrzymany
Polska
Orangutan uratowany przed pożarem, Borneo
Uratowali osiem orangutanów. "Szansa na powrót do życia na wolności"
METEO
imageTitle
Verstappen we własnej lidze. Pokaz siły w Singapurze
EUROSPORT
Stadion Syrenka
Politechnika buduje halę sportową nad tunelami metra
Piotr Bakalarski
1 godz 1 min
pc
Przy nowojorskiej Piątej Alei sprzedawano kożuchy po dwa tysiące dolarów. O wielu twarzach Cepelii
Sekcja Archeo
Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk podczas spotkania w obwodzie iwanofrankiwskim
Tusk rozmawiał z Zełenskim. Wydali oświadczenia
Polska
"Tymczasem na granicy polsko-rosyjskiej...". Tak to wygląda?
FAŁSZ"Tymczasem na granicy polsko-rosyjskiej...". Nie tak to wygląda
Zuzanna Karczewska, Jan Kunert
imageTitle
Pekin świętuje. Qinwen Zheng z prestiżowym tytułem
EUROSPORT
Nowy szef Microsoftu Satya Nadella
"Wyłącznik awaryjny". Szef Microsoftu apeluje o zmiany w AI
BIZNES
imageTitle
Koszmar Milika trwa. Kolejne problemy ze zdrowiem
EUROSPORT
Drzewo obalone na sypialnię, Alabama
"Udało mi się wyczołgać. Moja żona nie dała rady"
METEO
Miał być ślub, była walka o życie
"Usłyszałam, że Denis już się nie obudzi"
Tomasz Wiśniowski
usa, ludzie, ulica
Seniorzy zyskują, młodzi tracą. Majątkowa przepaść rośnie
BIZNES
Pogoda na 16 dni: lepiej pogodzić się z końcem ciepła
Wtargnie arktyczne powietrze z północy. Ile stopni będzie
METEO
56 min
Beckhamowie - film dokumentalny
Od "Posh i Becks’a" do globalnej marki. Jak zbudowali miliardową fortunę?
imageTitle
Polski elektryk kontra gwiazda futbolu. Sprawa trafiła do TSUE
EUROSPORT
Odnaleziono ciało poszukiwanego wędkarza
Odnaleziono ciało wędkarza. Szukano go od poniedziałku
Trójmiasto
Warszawa, 11.06.2025, premier Donald Tusk, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Informacje o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Dotarliśmy do zgłoszenia
Polska
imageTitle
Występ w El Clasico wisi na włosku. Czarne chmury nad Viniciusem
EUROSPORT
Francuskie służby zawiadomiły Polskę o niepokojącej rozmowie (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant użył broni wobec mężczyzny z nożem. Ranny 41-latek zmarł
Kraków
Warsaw Security Forum 2025
Przyszłość NATO i wojna w Ukrainie. Światowi liderzy spotkają się w Warszawie
BIZNES
Papież Leon XIV
Papież: wykryto u mnie guzek
Świat
Magdalena Fręch
Szczęście Fręch. Może zagrać ze Świątek
EUROSPORT
Nad morzem możliwe są burze
Silny deszcz z burzami. Tu ostrzega IMGW
METEO
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Skuwali tynk, odkryli znak Polski Walczącej z czasów II wojny światowej
WARSZAWA
Banknoty euro na fladze Unii Europejskiej. Koncepcja biznesu i finansów w Europie
Rynki finansowe pod kontrolą UE. Polska przekaże kompetencje KNF
BIZNES
Mimo jesieni niektórzy nadal kąpią się w Bałtyku
"Każdy korzysta z uroków jesieni na swój własny sposób"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica