Świat Wołodymyr Zełenski odpowiada Donaldowi Trumpowi. "Proszę przekazać Putinowi..." Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Rosja i USA porozumiały się w sprawie dostarczenia 300 tysięcy ton oleju napędowego. Relacja Michała Sznajdera Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Michael Kappeler / POOL

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Proszę przekazać Putinowi: dajcie nam dwa miesiące, 60 dni całkowitego zawieszenia broni, a zorganizujemy wybory - powiedział w niedzielę Wołodymyr Zełenski stacji ABC.

W sobotę Trump skrytykował Zełenskiego za ataki na rosyjskie rafinerie. Przekonywał też, że to Zełenski jest winny temu, że wojna cały czas trwa. - Mógł wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić - powiedział. Jak dodał, "to czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta". - Takiego, który umie zawrzeć porozumienie - podkreślił Trump.

Trump: energetyczne zawieszenie broni "ze skutkiem natychmiastowym"

"Ze skutkiem natychmiastowym w wojnie między Rosją a Ukrainą obowiązuje zawieszenie broni w obszarze energetyki" - ogłosił chwilę później Donald Trump w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, "obie strony wyraziły na to zgodę". "Nie łamcie go!" - zaapelował.

Wpis Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: Donald Trump/truthsocial.com

Trump nie wyjaśnił we wpisie szczegółów porozumienia. Do zawieszenia broni w sektorze energetycznym jeszcze we wrześniu wzywała Ukraina.