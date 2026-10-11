Wołodymyr Zełenski odpowiada Donaldowi Trumpowi. "Proszę przekazać Putinowi..."
- Proszę przekazać Putinowi: dajcie nam dwa miesiące, 60 dni całkowitego zawieszenia broni, a zorganizujemy wybory - powiedział w niedzielę Wołodymyr Zełenski stacji ABC.
W sobotę Trump skrytykował Zełenskiego za ataki na rosyjskie rafinerie. Przekonywał też, że to Zełenski jest winny temu, że wojna cały czas trwa. - Mógł wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić - powiedział. Jak dodał, "to czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta". - Takiego, który umie zawrzeć porozumienie - podkreślił Trump.
Trump: energetyczne zawieszenie broni "ze skutkiem natychmiastowym"
"Ze skutkiem natychmiastowym w wojnie między Rosją a Ukrainą obowiązuje zawieszenie broni w obszarze energetyki" - ogłosił chwilę później Donald Trump w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, "obie strony wyraziły na to zgodę". "Nie łamcie go!" - zaapelował.
Trump nie wyjaśnił we wpisie szczegółów porozumienia. Do zawieszenia broni w sektorze energetycznym jeszcze we wrześniu wzywała Ukraina.