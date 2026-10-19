Ukraińcy z powodzeniem ewakuowali żołnierza z frontu przy pomocy drona
W poniedziałek ukraińskie siły zbrojne opublikowały w mediach społecznościowych nagranie z ewakuacji żołnierza przy pomocy drona. Nie wiadomo, kiedy dokładnie została przeprowadzana ta operacja, nieznana jest również tożsamość ewakuowanego.
Według informacji przekazanej w komunikacie na Facebooku, żołnierz 30. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej został ranny na pozycji i wymagał ewakuacji. Ze względu na przewagę wrogich dronów i zaminowany teren nie dało się go ratować inną metodą.
Zdecydowano się użyć dużego, sześcio-wirnikowego drona - tak zwanego heksakoptera - którego producent bezpłatnie użyczył.
"Żołnierze 92. Brygady Szturmowej, w ścisłej współpracy z producentem, zmodernizowali dostarczonego drona zgodnie z wymogami operacji. Wdrożyli innowacyjne rozwiązania techniczne, dzięki którym ciężki dron był w stanie przeprowadzić ewakuację, zachowując stabilność i stateczność w powietrzu, bez przewrócenia się i nadmiernego kołysania" - napisano w komunikacie.
Żołnierz jest pod opieką lekarzy
Według wojska, "szczególny szacunek należy się piechurowi z 30. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, który nie tylko czekał na pomoc, ale będąc na pozycjach, kontynuował odpieranie ataków wroga w ekstremalnie trudnych warunkach".
Ewakuowany żołnierz został pomyślnie przetransportowany dronem. Obecnie jest leczony i rehabilitowany, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
Dodano, że oprócz 92. i 30. brygady, w akcji brali udział również żołnierze z innych jednostek wojsk lądowych - żołnierze 10. Korpusu Armijnego i 14. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.