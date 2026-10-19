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Świat

Ukraińcy z powodzeniem ewakuowali żołnierza z frontu przy pomocy drona

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Ewakuacja ukraińskiego żołnierza dronem
Pytania o zakłócenia w działaniu Starlinka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Siły Zbrojne Ukrainy
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Ukraiński żołnierz został ranny na froncie, a ewakuacja go inną metodą nie wchodziła w rachubę. Dlatego - jak przekazały siły zbrojne Ukrainy - przetransportowano go za pomocą dużego drona w pierwszej takiej akcji ratunkowej w historii.

W poniedziałek ukraińskie siły zbrojne opublikowały w mediach społecznościowych nagranie z ewakuacji żołnierza przy pomocy drona. Nie wiadomo, kiedy dokładnie została przeprowadzana ta operacja, nieznana jest również tożsamość ewakuowanego.

Według informacji przekazanej w komunikacie na Facebooku, żołnierz 30. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej został ranny na pozycji i wymagał ewakuacji. Ze względu na przewagę wrogich dronów i zaminowany teren nie dało się go ratować inną metodą.

Zdecydowano się użyć dużego, sześcio-wirnikowego drona - tak zwanego heksakoptera - którego producent bezpłatnie użyczył.

"Żołnierze 92. Brygady Szturmowej, w ścisłej współpracy z producentem, zmodernizowali dostarczonego drona zgodnie z wymogami operacji. Wdrożyli innowacyjne rozwiązania techniczne, dzięki którym ciężki dron był w stanie przeprowadzić ewakuację, zachowując stabilność i stateczność w powietrzu, bez przewrócenia się i nadmiernego kołysania" - napisano w komunikacie.

Ewakuacja ukraińskiego żołnierza dronem
Ewakuacja ukraińskiego żołnierza dronem
Źródło zdjęcia: Siły Zbrojne Ukrainy

Żołnierz jest pod opieką lekarzy

Według wojska, "szczególny szacunek należy się piechurowi z 30. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, który nie tylko czekał na pomoc, ale będąc na pozycjach, kontynuował odpieranie ataków wroga w ekstremalnie trudnych warunkach".

Ewakuowany żołnierz został pomyślnie przetransportowany dronem. Obecnie jest leczony i rehabilitowany, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Dodano, że oprócz 92. i 30. brygady, w akcji brali udział również żołnierze z innych jednostek wojsk lądowych - żołnierze 10. Korpusu Armijnego i 14. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaDrony
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