Świat Ukraińcy z powodzeniem ewakuowali żołnierza z frontu przy pomocy drona Filip Czerwiński |

Pytania o zakłócenia w działaniu Starlinka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Siły Zbrojne Ukrainy

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W poniedziałek ukraińskie siły zbrojne opublikowały w mediach społecznościowych nagranie z ewakuacji żołnierza przy pomocy drona. Nie wiadomo, kiedy dokładnie została przeprowadzana ta operacja, nieznana jest również tożsamość ewakuowanego.

Według informacji przekazanej w komunikacie na Facebooku, żołnierz 30. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej został ranny na pozycji i wymagał ewakuacji. Ze względu na przewagę wrogich dronów i zaminowany teren nie dało się go ratować inną metodą.

Zdecydowano się użyć dużego, sześcio-wirnikowego drona - tak zwanego heksakoptera - którego producent bezpłatnie użyczył.

"Żołnierze 92. Brygady Szturmowej, w ścisłej współpracy z producentem, zmodernizowali dostarczonego drona zgodnie z wymogami operacji. Wdrożyli innowacyjne rozwiązania techniczne, dzięki którym ciężki dron był w stanie przeprowadzić ewakuację, zachowując stabilność i stateczność w powietrzu, bez przewrócenia się i nadmiernego kołysania" - napisano w komunikacie.

Ewakuacja ukraińskiego żołnierza dronem Źródło zdjęcia: Siły Zbrojne Ukrainy

Żołnierz jest pod opieką lekarzy

Według wojska, "szczególny szacunek należy się piechurowi z 30. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, który nie tylko czekał na pomoc, ale będąc na pozycjach, kontynuował odpieranie ataków wroga w ekstremalnie trudnych warunkach".

Ewakuowany żołnierz został pomyślnie przetransportowany dronem. Obecnie jest leczony i rehabilitowany, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Dodano, że oprócz 92. i 30. brygady, w akcji brali udział również żołnierze z innych jednostek wojsk lądowych - żołnierze 10. Korpusu Armijnego i 14. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.