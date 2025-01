Ukraińska policja walczy z uchylaniem się od poboru. "Zlikwidowano niemal 50 schematów"

Rewizje odbyły się w mieszkaniach dyrektorów szpitali, członków komisji lekarskich oraz pracowników komend uzupełnień, którzy oferowali szereg sposobów, by uniknąć poboru do armii. Ludzie ci pomagali m.in. w otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do służby czy wyrobieniu dokumentów, pozwalających na wyjazd za granicę.

Potencjalnych klientów poszukiwano m.in. przez zamknięte kanały w sieciach społecznościowych. Opłata, którą pobierano od chętnych, wynosiła od 5 do 22 tysięcy dolarów. Podejrzanym grożą wyroki do dziewięciu lat więzienia.

Mobilizacja na Ukrainie

Na początku tego roku Ukraina przyjęła nowe ustawodawstwo i wdrożyła inne środki, w tym obniżenie wieku poborowego z 27 do 25 lat, aby zwiększyć tempo mobilizacji do armii. Zgodnie z nowym prawem Kijów nakazał Ukraińcom mieszkającym za granicą śledzenie informacji o poborze do wojska przez internet, a także zachęcał ich do powrotu do kraju i przyłączenia się do walki.