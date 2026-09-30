"Przespali prawdziwy cios". Rozbito ramię rosyjskich kleszczy w Donbasie

NEWS PLUS | Żołnierz 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej "Chołodnyj Jar" obserwuje wystrzelony pocisk z wyrzutni BM-21 Grad w obwodzie donieckim

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Nowa faza wojny, z wykorzystaniem taktyk, które zaskakują Rosjan - tak zachodni i ukraińscy analitycy komentują wyniki operacji Vivaldi w obwodzie donieckim. Kijów właśnie ujawnił prowadzone od pewnego czasu w całkowitej tajemnicy działania ofensywne, które miały doprowadzić do lokalnego przełamania frontu na północnym-zachodzie Donbasu.

Rosjanie mieli wpaść w panikę, gdy na ich tyłach otworzyły ogień dostarczone pod osłoną nocy ukraińskie drony lądowe. To nowa dronowa rewolucja, którą zastosowano bojowo prawdopodobnie po raz pierwszy w historii. A ukraiński atak, choć lokalny, ma według Kijowa ogromne znaczenie - może niweczyć rosyjski plan zdobycia do końca roku całego Donbasu.