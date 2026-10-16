Świat Jednoznaczna deklaracja szefów UE. "To nie jest czas na znoszenie sankcji" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Tusk: nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego mielibyśmy osłabić sankcje wobec Rosji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

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W piątek w Brukseli rozpoczął się drugi dzień spotkania szefów rządów państw UE. Udział w nim bierze również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy jest tak silne jak dotąd - zapewnił szef Rady Europy Antonio Costa w rozmowie z dziennikarzami.

Jak zaznaczył, "nie jest to czas, aby wycofać wsparcie dla Ukrainy, nie jest to czas, aby znieść sankcje na Rosję". - Jest to czas na wzmocnienie naszego nacisku, na zwiększenie naszej pomocy. Tak, aby zmusić Rosję do zaakceptowania prawdziwego zawieszenia broni, do zmuszenia jej, aby usiadła przy stole negocjacyjnym i zakończyła tę wojnę - mówił Costa.

Ursula Von der Leyen o sankcjach na Rosję

- Będziemy dzisiaj dyskutować o tym, jak wspierać Ukrainę podczas nadchodzącej zimy - powiedziała Ursula von der Leyen. - Jesteśmy po waszej stronie. Będziemy was wspierać, tak jak robiliśmy to podczas poprzednich zim - zadeklarowała, zwracając się do Zełenskiego.

Jak dodała, UE poparła ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa "rozejm energetyczny". - Widzimy jednak, że Rosja jej nie przestrzegała, choćby przez minutę. Zamiast tego Rosja eskalowała działania, dlatego musimy zwiększyć presję na nią - mówiła.

Zapowiedziała, że UE pracuje obecnie nad kolejnym, 22. już pakietem sankcji wobec Moskwy. - I jedna rzecz jest absolutnie jasna. Nie zniesiemy jakichkolwiek sankcji, chyba że Rosja zaprzestanie działań wojennych - podkreśliła.

Von der Leyen mówiła też o kolejnym etapie negocjacji w sprawie dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Jak mówiła, "otworzyliśmy dwa nowe rozdziały negocjacji", a "pod koniec tego roku otworzymy dwa ostatnie, co zbliży nas do akcesji Ukrainy".

Wołodymyr Zełenski: nie widać, żeby Rosja chciała zakończyć wojnę

Głos zabrał również Zełenski. - Jesteście z nami od samego początku tej wojny - zwrócił się do Costy i von der Leyen. - Jest to dla nas kluczowe. Liczymy na wasze wsparcie, zwłaszcza wobec rosnących potrzeb energetycznych - powiedział.

Jak podkreślił, "nie widzimy ze strony rosyjskiej sygnałów, że jest gotowa zakończyć tę wojnę". - Dlatego musimy przygotować się na zimę. Naszym priorytetem jest zapotrzebowanie na energię. To punkt numer jeden - mówił. Jak jednak dodał, "nie chodzi tylko o energię". - Chodzi również o obronę przeciwlotniczą i finansowanie. Jestem wdzięczny Unii Europejskiej za to, że nas wspiera - powiedział Zełenski.