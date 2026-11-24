Świat Rosja zaatakowała Zaporoże. Wśród rannych niemowlę Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Wojna w Ukrainie. Dron uderzył w blok. Pod gruzami może być kilkanaście osób Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua

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W wyniku nocnego rosyjskiego ataku na miasto Zaporoże uszkodzone zostały budynki mieszkalne i domy, a także infrastruktura transportowa i samochody - przekazał szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Mychajło Semikin. Jak podkreślił, całkowicie zniszczony został dom mieszkalny, a czterokondygnacyjny blok uległ częściowemu zniszczeniu.

Semikin przekazał, że w wyniku nalotów 32 osoby odniosły obrażenia. Wśród rannych znalazło się czworo dzieci, z których najmłodsze dziecko nie ma jeszcze roku, a pozostałe są w wieku czterech, sześciu i 16 lat.

Współprzewodniczący rady obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow podał z kolei na Telegramie, że wojska rosyjskie zabiły dwie osoby. Zaznaczył, że w ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła 687 ataków na 54 miejscowości w tym regionie.

Ataki Rosji na Zaporoże Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Atak na Zaporoże w poniedziałek

Zaporoże zaatakowane zostało również w poniedziałek. Jak informował wtedy Seminik, Rosja trafiła między innymi w nieczynną prywatną klinikę, zabijając trzy osoby, a jedną raniąc. Pocisk spadł także na skwer w centrum miasta. "Na szczęście uderzenie nastąpiło na otwartym terenie. Według wstępnych informacji nie ma poszkodowanych" - podał Seminik.

Miasto Zaporoże liczy około 700 tys. mieszkańców. Około trzy czwarte obwodu zaporoskiego okupowane jest przez wojska rosyjskie