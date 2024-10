964 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Szef ukraińskiej dyplomacji alarmuje, że aż 95 procent jeńców wziętych przez Rosjan poddawanych jest torturom. - Wielu z pojmanych Ukraińców poddawanych jest egzekucjom - podkreślił szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Ekspert rynku lotniczego Bogdan Dolince szacuje, że każdego dnia Rosjanie produkują 57 dronów typu Shahed. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Rosja coraz częściej przeprowadza egzekucje ukraińskich jeńców - oświadczył w niedzielę minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, wzywając społeczność międzynarodową, by pilnie podjęła stosowne kroki, w tym doprowadziła do wydania nakazów aresztowania sprawców.

Dodał, że znęcanie się przez Rosję nad ukraińskimi jeńcami to "całkowite barbarzyństwo, poważne złamanie międzynarodowego prawa humanitarnego, praw i zwyczajów wojny". Zaznaczył, że coraz częściej dochodzi do takich egzekucji. Przekazał, że według danych ONZ 95 proc. jeńców poddawanych jest torturom i odmawia się im zaspokojenia podstawowych potrzeb, ponadto nie ma dostępu do osób uwięzionych. Minister zaapelował do społeczności międzynarodowej o natychmiastowe podjęcie stosownych kroków.

Ukraińscy jeńcy (17.05.2022, Azovstal) Cover Images/East News

> Nasila się współpraca Rosji z takimi reżimami jak Korea Północna - oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pjongjang przekazuje Moskwie już nie tylko broń, ale też wysyła ludzi - zaalarmował. "Widzimy, że wzmacnia się współpraca między Rosją i takimi reżimami jak Korea Północna. Nie chodzi już tylko o przekazywanie broni. Faktycznie chodzi już o przekazywanie ludzi z Korei Północnej wojskowym siłom okupanta" - oznajmił Zełenski. "Oczywiście w takich warunkach nasze stosunki z partnerami potrzebują rozwoju. Front wymaga większego wsparcia" - dodał. W sobotę amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) napisał, że tysiące żołnierzy z Korei Północnej przechodzą szkolenia w Rosji i jest prawdopodobne, że oddziały te zostaną rozmieszczone w Ukrainie.

> Największa rosyjska rafineria na Krymie uległa niemal całkowitemu zniszczeniu po skutecznym ukraińskim ataku 7 października - informują media, powołując się na grupę ukraińskich analityków OSINT-Cyberboroshno. Baza naftowa płonęła przez ponad pięć dni, uszkodzonych jest 12 zbiorników.

Terminal naftowy w Teodozji to największy rosyjski terminal na Krymie pod względem przeładunku produktów naftowych, wykorzystywanych m.in. na potrzeby rosyjskiej armii. Baza ta została już zaatakowana przez ukraińskie drony w marcu.

Zdjęcia satelitarne terminalu naftowego na okupowanym Krymie, która płonęła po ukraińskim ataku przez ponad pięć dni, wskazują na jej niemal całkowite zniszczenia - informuje projekt analityczny Cyberboroshno.

> Rosjanie produkują na potrzeby wojny przeciwko Ukrainie około 400 dronów typu Shahed tygodniowo - powiedział ekspert rynku lotniczego Bogdan Dolince, cytowany w niedzielę przez agencję UNIAN. Analityk zauważył, że Rosjanie stale zwiększają tempo produkcji dronów, dochodząc obecnie do pozyskiwania ok. 57 nowych urządzeń dziennie. Wojsko rosyjskie regularnie ostrzeliwuje dronami cele wojskowe i cywilne na terenie całej Ukrainy. Ubiegłej nocy ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 31 z 68 wystrzelonych przez Rosję dronów kamikadze. Siły rosyjskie zaatakowały dronami z miast Kursk i Orel oraz czterema rakietami z obwodu kurskiego i okupowanego Krymu. Najnowsze dane ukraińskiego Sztabu Generalnego wskazują na zniszczenie od początku rosyjskiej inwazji ok. 17 tys. bezzałogowców należących do kraju agresora.

Ukraina, dron, szczątki PAP/UKRINFORM

> Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o natychmiastowe zawieszenie broni i negocjacje na Bliskim Wschodzie oraz o przerwanie ataków na Ukrainie. "Zatrzymajcie się, proszę", "dosyć zabijania niewinnych" - mówił.

Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież powiedział: "Śledzę dalej z niepokojem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i proszę po raz kolejny o natychmiastowe zawieszenie broni na wszystkich frontach. Niech podąża się drogami dyplomacji i dialogu, by doprowadzić do pokoju". "Jestem blisko z całą dotkniętą ludnością: Palestyny, Izraela, Libanu i proszę o uszanowanie sił pokojowych Narodów Zjednoczonych" - mówił Franciszek kilka dni po tym, jak siły izraelskie zaatakowały bazy misji pokojowej UNIFIL w Libanie. Następnie oświadczył: "Kieruję mój apel o to, aby Ukraińcy nie zostali pozostawieni na śmierć z zimna. Niech zakończą się ataki lotnicze przeciwko ludności cywilnej, która zawsze jest najbardziej dotknięta. Dosyć zabijania niewinnych".

