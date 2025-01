1045 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Ponad 50 tysięcy rosyjskich żołnierzy, zaginionych podczas wojny przeciwko Ukrainie, jest poszukiwanych przez swoich bliskich, którzy zwrócili się w tej sprawie do strony ukraińskiej - poinformował przedstawiciel Sztabu Koordynacyjnego ds. Jeńców Wojennych w Kijowie, Bohdan Ochrimenko. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa podkreślił Warszawie, że UE musi kontynuować wsparcie dla Ukrainy w takim wymiarze, w jakim będzie to konieczne, by osiągnąć pokój. Podziękował premierowi Donaldowi Tuskowi za udział w przygotowaniach do nieformalnego spotkania unijnych liderów w lutym.