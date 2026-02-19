Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Muszą uczyć się, bawić i spać w piwnicach". UNICEF o dzieciach w Chersoniu

Ukraińskie dzieci
Ewakuacja dzieci z obwodu donieckiego. Ukraińska policja publikuje nagranie
Źródło: Narodowa Policja Ukrainy
Wojna w Ukrainie każdego dnia wpływa na życie dzieci. Ponad jedna trzecia z nich w ciągu czterech lat została przesiedlona, a rodziny żyją w ciągłym strachu przed atakami - alarmuje UNICEF. Z raportu organizacji wynika, że w samym Chersoniu z 60 tysięcy dzieci zostało ich pięć tysięcy. Te, które nie opuściły miasta, ze względów bezpieczeństwa "muszą uczyć się, bawić i spać w piwnicach".

Ponad jedna trzecia ukraińskich dzieci, czyli 2,6 miliona z nich, opuściła swoje domy z powodu toczącej się wojny Rosji przeciw Ukrainie. Prawie 1,7 miliona dzieci żyje za granicą jako uchodźcy, prawie 800 tys. zostało na terenie kraju - wynika z najnowszego raportu UNICEF. Część z nich z uwagi na trwające działania wojenne wielokrotnie musiała uciekać z miejsca zamieszkania.

- Dzieci na Ukrainie są coraz mniej bezpieczne, ponieważ w całym kraju trwają ataki na obszary cywilne. Pod wieloma względami wojna podąża za tymi dziećmi - komentuje raport Regina De Dominicis, dyrektor regionalna UNICEF na Europę i Azję Środkową.

ONZ: zeszły rok był najbardziej tragiczny. Dramatyczne statystyki z Ukrainy
Dowiedz się więcej:

ONZ: zeszły rok był najbardziej tragiczny. Dramatyczne statystyki z Ukrainy

Ukrywanie, izolacja, strach

Ponad 1700 szkół i innych placówek edukacyjnych zostało uszkodzonych lub zniszczonych w trakcie bombardowań, a niedawne ataki na infrastrukturę energetyczną na Ukrainie sprawiły, że miliony dzieci i rodzin walczą o przetrwanie w ekstremalnie niskich temperaturach - bez ogrzewania, prądu czy wody. Tylko w 2025 roku blisko 200 placówek medycznych zostało zweryfikowanych jako uszkodzone lub zniszczone - alarmuje UNICEF. W raporcie podkreślono, że nie bez wpływu na zdrowie psychiczne dzieci i nastolatków pozostaje życie w ciągłym strachu przed atakami, ukrywanie się w piwnicach i izolacja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dla nich wojna trwa całe życie. "Rośnie pokolenie, które nie zna innej rzeczywistości"

Dla nich wojna trwa całe życie. "Rośnie pokolenie, które nie zna innej rzeczywistości"

Dzieci porwane z Ukrainy trafiają do jeszcze gorszego miejsca niż Rosja

Dzieci porwane z Ukrainy trafiają do jeszcze gorszego miejsca niż Rosja

Anna Czerwińska

Munir Mammadzade, przedstawiciel organizacji na Ukrainie, mówił w tym tygodniu w rozmowie z reporterami w Genewie, gdzie prowadzone były negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą, że dzieciństwo w regionie Chersonia "dosłownie przeniosło się pod ziemię".

Podkreślił, że region ten jest "prawie w całości pokryty sieciami antydronowymi" i zwrócił uwagę na to, że zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci, które żyją w strachu przed atakami, jest zagrożone. Zaznaczył, że z około 60 tysięcy dzieci, które mieszkały w Chersoniu przed rozpoczęciem pełnej inwazji Rosji w 2022 roku, pozostało tylko około pięciu tysięcy. Ze względów bezpieczeństwa muszą "uczyć się, bawić i spać w piwnicach".

OGLĄDAJ: "Chersoń. Życie na celowniku", Wiesz, że przeżyli, bo oglądasz ten reportaż
cherson przedlacki reportaż

"Chersoń. Życie na celowniku", Wiesz, że przeżyli, bo oglądasz ten reportaż

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tetiana Komchatnikh/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
Czytaj także:
imageTitle
"Zaczęło się od dziecięcego marzenia. Jestem dumny, że wytrwałem"
EUROSPORT
Bono, wokalista zespołu U2
Nowe utwory U2, w tym wyjątkowy muzyczny hołd dla Renee Good
Kultura i styl
Ciało znaleźli policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Znajomi zostawili go przy drodze bez kurtki i bez telefonu. Zmarł z wychłodzenia
Białystok
Prokuratura Krajowa
"Dwuwładza w pezetach". Tak wygląda "ewolucja" w prokuraturze
Maciej Kuciel
pap_20251202_1RA (1)
"Każdy konflikt postrzegają jako potencjalny interes". Pytania o duet do "zadań specjalnych"
imageTitle
Polka we łzach. "Cała moja praca została zniszczona jednym smarem"
EUROSPORT
Zjadł pączka (zdjęcie ilustracyjne)
Zjadł pączka z atramentem, który miał mu dać kolega. 11-latek trafił do szpitala
Białystok
Pekin, Chiny
Fala nabiera na sile. Prześwietlają "półnagich" urzędników
BIZNES
Smog w Nowym Jorku
Czy smog zwiększa ryzyko rozwoju demencji? Sprawdzili to naukowcy
METEO
imageTitle
Leją piłkarskie potęgi. Na czym polega fenomen Bodo/Glimt?
EUROSPORT
Zalana magistrala we Wrocławiu
Duża awaria w centrum Wrocławia
Wrocław
Nynek pomimo pomocy nie przeżył
Znęcał się nad Nynkiem, pies nie przeżył. "Wyrok brzmi jak ponura kpina"
Łódź
Anna Maria Żukowska
Wypłynął temat wanny Żukowskiej
Polska
Donald Trump
"Szef traci cierpliwość". Na rynku poruszenie
BIZNES
Książę Andrzej
Były książę Andrzej został zatrzymany
imageTitle
Skialpiniści zawiedli. Nadzieje już tylko na lodowym torze
RELACJA
Pożar auta w miejscowości Kraszewo Sławęcin
29-latek zabił dwie osoby. Jego ojciec miał zabić i podpalić żonę
WARSZAWA
imageTitle
Debiut do zapomnienia. Nie o takim występie Polacy marzyli
EUROSPORT
Bociany wróciły do Hamburga w środku zimy
Jako pierwszy wrócił do "bocianiej stolicy Niemiec"
METEO
We wtorek rano na posesje przyjechały kolejne przenośne toalety
Potrzeby załatwiali do wiadra lub w parku za dwa złote. Toalety zamarzły
Łódź
imageTitle
Kolejny cios dla Vonn. "Nadal nie pogodziłam się z jego odejściem"
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski o "logice psychoprawicy". Zwrócił się do prezydenta
Polska
imageTitle
Japonia szturmuje całe podium. Oczy Polaków na Kurakową
EUROSPORT
Leo w "Newsie Michalskiego"
Co po rozpadzie Polski 2050? Leo o dalszych krokach
Polska
Teheran, Iran
Apel Tuska do Polaków. "Natychmiast opuścić"
Polska
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
METEO
Air Force One - Karol Ciesluk shutterstock_1477995563
Koniec pewnej ery. Odrzutowce zmienią wygląd
imageTitle
Dwóch Tomasiaków w kadrze? Młodszy też błyszczy na skoczni
EUROSPORT
fabryka hala praca S shutterstock_1064126297
"1:0 dla pogody". Nowe dane z gospodarki
BIZNES
shutterstock_2579679015
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Tąpnięcie"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica