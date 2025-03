"Nasz naród jest waleczny, ale gołymi rękami nie da się walczyć"

Tak dziennikarka skomentowała niedzielną wypowiedź Przemysława Czarnka z PiS , który powiedział, że "to, co się stało w piątkowy wieczór z naszej perspektywy czasowej i głupota Zełenskiego na spotkaniu Donaldem Trumpem jest arcyniebezpieczne dla Ukrainy".

"Trzeba pamiętać, że wojna trwa i bez pomocy świata nie da się jej zakończyć"

Vakaliuk zwróciła uwagę, że ludzie mogą zapominać, że wojna nadal trwa. - To, że jestem tutaj pięknie ubrana i rozmawiam z panem, to nie znaczy, że nie doznałam tej wojny. Dzisiaj dostałam wiadomość od swojego znajomego dziennikarza, który był z ekipą w Kramatorsku i uderzyła tam rakieta i on trafił do szpitala. Albo idę po ulicy w swoim miasteczku rodzinnym i idzie kobieta naprzeciwko mnie i mówi, że jej syn zginął i nie może zabrać jego ciała i się z nim pożegnać - opowiedziała.