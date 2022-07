Ich myśli są zawsze z nimi. Historie Ukrainek, które oczekują na powrót mężów z frontu do domu

- Nie zdradza mi żadnych szczegółów, to zakazane. Na początku pytałam o wojnę więcej, teraz unikamy tego tematu – mówi. Dodaje, że najczęściej rozmawia z mężem o rzeczach niezwiązanych z walkami: o tym, co jadł, czy dobrze się czuje, a także o rodzinie.

Ograniczona komunikacja

Odpowiadając na pytanie o początek rosyjskiej inwazji i decyzję o wstąpieniu Żeni do wojska, mówi, że "jego pierwszym instynktem było bronienie mnie i naszego dziecka". - Dlatego najpierw, na godziny przed zajęciem przez Rosjan naszego rodzinnego Worzela, ewakuował nas na zachód Ukrainy – wspomina Anna. - Później wpisał się na listę gotowych do mobilizacji. Wiedział, że to jego obowiązek. Wezwano go po miesiącu, natychmiast został skierowany na wschód, gdzie przebywał do ostatniego ataku na jego oddział – opowiada kobieta.