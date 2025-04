Walki o strategiczny region. Rosja twierdzi, że szybko może go odzyskać

Rosyjski resort obrony twierdzi, że odbił osadę Gujewo na zachodzie obwodu kurskiego Źródło: Ministerstwo Obrony Rosji/Reuters

Rosjanie twierdzą, że są na dobrej drodze, aby odzyskać kontrolę nad zachodnim obwodem kurskim i że wypierają stamtąd Ukraińców, którzy weszli tam prawie rok temu. Rosyjski resort obrony opublikował nagranie z - jak twierdzi - odbicia osady Gujewo w tamtym regionie. Natomiast prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował wcześniej, że ukraińskie wojska dalej prowadzą operacje bojowe w rosyjskich obwodach kurskim i biełgorodzkim.

Ministerstwo Obrony Rosji opublikowało nagranie przedstawiające - jak twierdzi - odbicie wsi Gujewo w zachodniej części obwodu kurskiego.

Na nagraniu widać między innymi dym unoszący się ponad budynkami i żołnierza machającego rosyjską flagą z okna zniszczonego kościoła.

Aleksander Chinstein, gubernator obwodu kurskiego, powiedział, że wywieszenie rosyjskiej flagi w Gujewie oznacza, że ​​siły rosyjskie są na dobrej drodze, aby "bardzo szybko" przejąć kontrolę nad regionem.

Reuters przypomina, że w ostatnich tygodniach Rosja odzyskała pas terytorium wewnątrz obwodu kurskiego, spychając siły ukraińskie bliżej granicy. Zaczęła również przejmować terytorium w sąsiednim obwodzie sumskim, już w granicach Ukrainy.

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że ukraińskie wojska prowadzą operacje bojowe w rosyjskich obwodach biełgorodzkim i kurskim. Ich celem - jak dodał - jest ochrona ukraińskich miast w pobliżu granicy.

Ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim

Wojska ukraińskie wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Władze w Kijowie uzasadniały wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.

Wielu ekspertów wątpi jednak, że był to główny plan Kijowa. Zakładają oni, że celem działań ukraińskich sił zbrojnych było zdobycie lub zbliżenie się do elektrowni jądrowej w Kursku albo odcięcie wszystkich szlaków logistycznych w pobliżu Kurska, w szczególności w pobliżu miast Korieniewo i Rylsk. Ukraińcom nie udało się zdobyć tych miast, chociaż w szczytowym momencie obszar kontrolowany przez nich w przygranicznym regionie wynosił prawie 1200 kilometrów kwadratowych - podała ukraińska sekcja BBC.