Podczas włamania pochłonęła go lektura książki. Został zatrzymany na gorącym uczynku

Policja zatrzymała 38-latka, który we wtorek włamał się do jednego z mieszkań w Rzymie. Tak pochłonęła go lektura znalezionej na miejscu książki, że zamiast rabowaniem zajął się czytaniem. Przerwał ją dopiero właściciel nieruchomości i wezwane przez niego służby.

W jednym z mieszkań w Prati, eleganckiej okolicy w centrum Rzymu, doszło we wtorek do nietypowego włamania. Złodziej, który go dokonał, w trakcie przeglądania lokalu natrafił bowiem na interesująca go lekturę. Pozycja wciągnęła 38-latka na tyle, że odstąpił od rabunku i zajął się czytaniem.