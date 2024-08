Venus, superjacht stworzony dla Steve'a Jobsa, zderzył się u wybrzeży Włoch z innym superjachtem, Lady Moura, należącym do meksykańskiego miliardera Ricardo Salinasa Pliego - informują amerykańskie media.

Do zderzenia, opisanego w ostatnich dniach przez amerykańskie portale biznesowe, doszło 22 lipca u wybrzeży Neapolu we Włoszech. Kolizję 78-metrowego jachtu, zamówionego przez zmarłego założyciela Apple - Steve'a Jobsa, potwierdził dla Bussiness Insider rzecznik Emerson Collective, organizacji założonej przez wdowę po nim - Laurene Powell Jobs, do której należy obecnie jacht.

Na profilu Ricardo Salinasa Pliego na Instagramie opublikowano wideo, na którym widać sam moment zderzenia. "Chciałbym wiedzieć, co robi kapitan i załoga, którzy nie widzieli jachtu wielkości mojego (Lady Moura ma 105 m długości - red.). Dobrze, że nic się nie stało poza rysą. Ale to duża rysa, które wymaga sporej naprawy, ha ha ha" - czytamy w zamieszczonym opisie. Jak dodano, wideo pokazuje, jak ważne jest by "mieć odpowiedzialnego kapitana".

Zderzenie luksusowych jachtów u wybrzeży Neapolu

Cytowany przez Bussiness Insidera rzecznik Emerson Collective stwierdził, że na Venus znajdowała się tylko załoga. Jak dodał obie łodzie były zakotwiczone, a do kolizji doprowadziła nagła zmiana wiatru. Według "Forbesa" również na pokładzie Lady Moury nie było w tym momencie jej właściciela.

Źródła Fox Bussiness potwierdzają, że przed kolizją wiatr zmienił się w kilka minut z bryzy (lekkiego wiatru powstałego na styku lądu i morza - red.) w wichurę osiągającą 55 węzłów (ok. 100 km/h - red.). Portal powołuje się na Grupo Salinas, według której załoga Lady Moury miała podejmować "liczne wysiłki", by zaalarmować załogę Venus o niebezpieczeństwie. "Obaj kapitanowie rozmawiali bezpośrednio po incydencie o konieczności drobnych napraw" - cytuje swoje źródło Fox. Potwierdza to też firma meksykańskiego biznesmena, według której "w ciągu kilku godzin obie strony rozwiązały sytuację polubownie i profesjonalnie".

Superjacht Venus w Queensland w Australii w 2023 roku Douglas Cliff/Shutterstock

Według branżowego Superyacht Times zwodowana w 2012 roku Venus jest 209. na liście największych jachtów świata. Lady Moura, pływająca od 1990 roku i przyjmująca na pokład 27 gości przy 72-osobowej załodze, zajmuje na tej liście miejsce 75. Bussiness Insider podaje, że zbudowany dla zmarłego założyciela Apple minimalistyczny superjacht po opuszczeniu stoczni był wart 130 mln USD (według obecnego kursu to ponad pół miliarda złotych). Według Superyacht Times obie jednostki w ostatnich latach nie były wystawiane do sprzedaży.

We wpisie na profilu Ricardo Salinasa Pliego zaznaczono, że kolizja nie przerwała wakacji biznesmena.

Lady Moura w Cannes, zdjęcie z 2010 roku LongJon/Shutterstock

Autorka/Autor:am

Źródło: Bussiness Insider, Fox Bussiness, Forbes