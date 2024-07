Wjechała w dziecięcy wózek przed szpitalem, niemowlę nie przeżyło

Do tragicznego zdarzenia doszło 21 czerwca 2023 roku przed szpitalem w Haverfordwest w Walii. 69-letnia wówczas Bridget Carole Curtis wjechała swoim białym bmw w wózek dziecięcy stojący przed wejściem do budynku. Znajdującej się w wózku ośmiomiesięcznej dziewczynce natychmiast udzielono pomocy oraz przetransportowano ją śmigłowcem do szpitala w Cardiff, a następnie do szpitala w Bristolu. Życia niemowlęcia nie udało się jednak uratować. Mabli doznała ciężkiego urazu mózgu i zmarła cztery dni po wypadku.