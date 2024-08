William i Harry byli razem na pogrzebie wuja, ale nie zamienili słowa

Przyjazd księcia Harry'ego do Wielkiej Brytanii na pogrzeb barona Roberta Fellowesa nie był wcześniej anonsowany. Młodszy syn Karola III i nieżyjącej już księżnej Diany mieszka od czterech lat w Kalifornii wraz ze swoją amerykańską żoną, księżną Meghan , i tylko sporadycznie przyjeżdża do rodzinnego kraju. Od czasu, gdy na początku 2020 roku ogłosił rezygnację z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej , jego relacje z resztą rodziny, w tym w szczególności ze starszym bratem, pozostają bardzo chłodne.

Jak podał "The Sun", powołując się na relacje świadków, obaj bracia przyjechali do kościoła pod wezwaniem św. Marii w miejscowości Snettisham w hrabstwie Norfolk we wschodniej Anglii osobno i bardzo dyskretnie, a zarówno podczas mszy żałobnej, jak i samego pogrzebu znajdowali się daleko od siebie. Książę Harry natychmiast po zakończeniu uroczystości wrócił do Kalifornii. Gazeta zauważyła, że był to pierwszy przypadek od czasu koronacji Karola III w maju zeszłego roku, gdy William i Harry przebywali w tym samym pomieszczeniu.