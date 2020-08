Policja przegrała sądowy proces. Używanie technologii rozpoznawania twarzy niezgodne z prawem

Brytyjski sąd apelacyjny orzekł we wtorek, że użycie przez policję technologii rozpoznawania twarzy jest obecnie niezgodne z prawem, gdyż narusza prawo do prywatności, przepisy o ochronie danych i ustawodawstwo dotyczące równości.

Policja Południowej Walii potwierdziła, że Bridges nigdy nie był przez nią poszukiwany, ale argumentowała, że stosowanie technologii rozpoznawania twarzy doprowadziło do aresztowania 61 osób za przestępstwa, w tym rozboje, przemoc i kradzieże.

"Ta technologia jest inwazyjnym i dyskryminacyjnym narzędziem masowej inwigilacji"

We wrześniu zeszłego roku Bridges przegrał sprawę w sądzie pierwszej instancji, ale we wtorek trzech sędziów sądu apelacyjnego jednomyślnie orzekło, że Policja Południowej Walii, która jako pierwsza z sił policyjnych w Wielkiej Brytanii prowadziła testy z systemem rozpoznawania twarzy - działała niezgodnie z prawem w trzech z pięciu kwestii, w których to zaskarżone.