Londyńska katedra świętego Pawła oraz jeden z hoteli miały stać się celem 36-letniej dżihadystki, która planowała przeprowadzenie zamachów bombowych. Zwolenniczka tak zwanego Państwa Islamskiego w piątek przed sądem w brytyjskiej stolicy przyznała się do tego, jak również do rozpowszechniania materiałów o charakterze terrorystycznym.

36-letnia dżihadystka przyznała się do planowania zamachów w Londynie

36-letnia dżihadystka przyznała się do planowania zamachów w Londynie

"Chciałabym to zrobić w kościele, w dzień taki jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc"

W ciągu dwóch miesięcy poprzedzających aresztowanie Shaikh nawiązała relację z dwójką policjantów, którzy podawali się za małżeństwo wspierające islamskich ekstremistów. "Chcę zabić mnóstwo ludzi. Chciałabym to zrobić w kościele, w dzień taki jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, by zabić więcej" - pisała poprzez komunikator internetowy Telegram do jednego z nich. Wysłała też zdjęcie katedry św. Pawła.