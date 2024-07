Jak informuje BBC, z miesięcznym opóźnieniem spowodowanym wyborami, ujawniono finanse The Crown Estate, czyli brytyjskich włości królewskich. Monarchia otrzymać ma dodatkowe ok. 45 milionów funtów, w przeliczeniu to ponad 230 milionów złotych więcej. Dzięki m.in. budowie sześciu nowych morskich farm wiatrowych dochody The Crown Estate wzrosły do 1,1 miliarda funtów (5,6 mld zł). A ponieważ dotacja dla rodziny królewskiej jest procentem od nich, wzrośnie ona z 86,3 mln funtów w latach 2024-25 do 132 mln funtów w latach 2025-2026 - informuje BBC.