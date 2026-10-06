Świat Media: Peter Szijjarto odwiedził Rosję 16 razy w cztery lata

Władze sprawdzają loty Petera Szijjarto. Kosztował podatników ponad 13 milionów euro Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Lajos Soos/PAP

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Były szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto w latach 2022-2026 podróżował do Rosji aż 16 razy - przekazał we wtorek portal 24.hu, powołując się na informacje węgierskiego resortu dyplomacji. Szijjarto latał więc do Rosji średnio co 3–4 miesiące.

Jak podkreślają media, 16 podróży nie obejmuje rozmów z rosyjskimi urzędnikami, które odbyły się poza terytorium tego kraju.

O powiązaniach Szijjarto z Moskwą zrobiło się głośno w tygodniach poprzedzających kwietniowe wybory parlamentarne na Węgrzech. Dziennikarze śledczy ujawnili wtedy jego rozmowy z rosyjskimi urzędnikami, w tym szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Omawiano podczas nich m.in. usuwanie z list sankcyjnych UE osób wskazanych przez Moskwę.

Podróże zagraniczne Petera Szijjarto

W trakcie ostatniej kadencji Viktora Orbana Szijjarto najczęściej, bo aż 48 razy, odwiedzał Brukselę - ujawniły obecne władze MSZ. Na drugim miejscu pod względem liczby podróży (31) znalazły się Stany Zjednoczone, gdzie kilkakrotnie odwiedził rezydencję prezydenta Donalda Trumpa na Florydzie. Spośród państw sąsiadujących z Węgrami najczęściej - 25 razy - odwiedzał Serbię.

W latach 2022–2026 Szijjarto odwiedził niemal połowę państw członkowskich ONZ . Jego najdroższą podróżą była ta do USA w lutym 2025 roku i kosztowała 262 mln forintów (ponad 715 tys. euro) - podało MSZ. Łącznie Szijjarto spędził w podróżach zagranicznych 590 z 1447 dni funkcjonowania czwartego rządu

Szijjarto fotel szefa MSZ piastował od 2014 roku. W przegranych wyborach parlamentarnych zdobył mandat, jednak zrzekł się go w lipcu. Objął wtedy stanowisko szefa ds. relacji zewnętrznych i rozwoju nowego biznesu w chińskim koncernie motoryzacyjnym BYD. W poniedziałek były szef dyplomacji odpowiadał na pytania parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego, dotyczące jego relacji z BYD i dotacji państwowych przyznanych tej firmie w czasie, gdy stał na czele resortu.