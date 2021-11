SUV wjechał w paradę bożonarodzeniową. "Usłyszeliśmy głośny huk i krzyki ludzi", "na ulicy leżały pompony i buty"

Rozpędzony SUV wjechał w paradę bożonarodzeniową w mieście Waukesha w stanie Wisconsin. Pojazd potrącił kilkadziesiąt osób, część z nich to dzieci. Są ofiary śmiertelne - poinformował szef miejscowej policji. Szczegóły tego tragicznego wydarzenia przybliżają relacje świadków, cytowanych przez lokalne media.

Do zdarzenia doszło około godziny 16:39 w Waukesha , nieco ponad 30 kilometrów na zachód od Milwaukee. Czerwony samochód terenowy przełamał bariery i staranował grupy ludzi biorących udział w tradycyjnej bożonarodzeniowej paradzie, choć inne zdawał się omijać.

W poniedziałek rano czasu polskiego departament policji podał, że w ataku zginęło pięć osób, a ponad 40 zostało rannych. Wcześniej szef miejscowej policji Dan Thompson informował o co najmniej 20 rannych, nie precyzując jeszcze wówczas dokładnej liczby ofiar śmiertelnych. Część rannych została zabrana do szpitala przez karetki, inni w radiowozach, a niektórych własnymi samochodami zawieźli bliscy lub znajomi. Dziecięcy Szpital w Wisconsin podał na Twitterze, że do godziny 20 w niedzielę przyjął 15 pacjentów.