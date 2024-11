Około 40 tysięcy osób podpisało się pod petycją do papieża Franciszka , Gubernatoratu Państwa Watykańskiego i lokalnych władz we włoskim Trydencie, by odstąpiono od planów ścięcia liczącej 200 lat jodły, która ma być ustawiona przed Bożym Narodzeniem na placu Świętego Piotra.

Ścięcie ponad 30-metrowej jodły stanęło pod znakiem zapytania i to na krótko przed jej planowanym transportem do Rzymu - podają miejscowe media, powołując się na mieszkańców malowniczych okolic jeziora Garda. Planuje się też przywieźć mniejsze drzewka, które udekorują sale w Watykanie .

"Anachroniczna hańba"

Zwrócono uwagę, że koszt całej operacji to 60 tysięcy euro, a pokryć go mają lokalne władze z publicznej kasy. "Po to, żeby w gazetach pojawiły się zdjęcia z informacją, że to władze dostarczyły drzewa dla Ojca Świętego i Wiecznego Miasta?" - zapytali obrońcy środowiska.