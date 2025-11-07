Logo strona główna
Świat

Viktor Orban w Białym Domu. Czy Donald Trump pójdzie na ustępstwa?

Viktor Orban
Viktor Orban z wizytą w Białym Domu
Viktor Orban ma się dziś spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Premierowi Węgier towarzyszyć będzie liczna delegacja, w tym sześciu ministrów, ale główny cel rozmów w Białym Domu jest jeden.

- Jeśli kiedykolwiek była złota era stosunków między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi, to jest ona teraz - powiedział Viktor Orban przed wylotem do USA. Węgierski przywódca przyleciał w piątek z wizytą do Waszyngtonu. Chociaż jego głównym celem jest obniżenie cen importu rosyjskiej ropy do Węgier, Orban będzie próbował ugrać dużo więcej.

Węgry rosyjską ropą stoją

Najważniejszym celem wizyty Orbana będzie próba zniesienia, a przynajmniej złagodzenia, sankcji na rosyjską ropę. I nie wynika to tylko z dobrych relacji Orbana z Władimirem Putinem, a z czystych interesów Węgier.

Po nałożeniu przez Trumpa sankcji na rosyjską ropę pod koniec października, Budapeszt znalazł się w bardzo trudnej sytuacji.

Węgry otrzymują ponad 80 procent swojej ropy naftowej z Rosji za pomocą rurociągu Przyjaźń, a w ostatnich latach proporcja ta wzrosła. Amerykańscy urzędnicy, w tym ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker, mówili że oczekują od Budapesztu przygotowania planu odejścia od rosyjskiego surowca.

Trump o prośbie Orbana. "Nie przyznaliśmy"
Dowiedz się więcej:

Trump o prośbie Orbana. "Nie przyznaliśmy"

BIZNES

Mimo starań, Orbanowi nie udało się przekonać amerykańskiego prezydenta, aby zwolnić Węgry z sankcji. Teraz będzie próbował osiągnąć to, negocjując z Trumpem twarzą w twarz.

Jest tu na pewno pole do porozumienia, jako że Trump potrafił wyrażać zrozumienie dla węgierskiego problemu. - Węgry są w pewnym sensie w kropce, bo mają jeden rurociąg. Działa od wielu, wielu lat (...) Nie mają morza (...) Rozmawiałem z wielkim przywódcą Węgier i oni mają bardzo duże trudności z dostępem do ropy. Rozumiem to - mówił Trump we wrześniu.

Do wyborów coraz bliżej

Spotkanie z Trumpem ma dla Orbana kluczowe znaczenie także w obliczu nadchodzących wiosną przyszłego roku wyborów parlamentarnych na Węgrzech. I nie chodzi tu tylko o pokazanie się u boku Trumpa w Białym Domu.

- Orban chce, żeby Trump przyjechał do Budapesztu przed wyborami - powiedział przedstawiciel węgierskiego rządu, cytowany przez BBC. "To najważniejszy priorytet. Będą rozmawiać o kwestii rosyjskiego gazu, ale Orbanowi najbardziej zależy na wyborach".

Peter Magyar
Peter Magyar
Źródło: PAP/EPA/Boglarka Bodna

Taki wizerunkowy sukces byłby kluczowy dla Orbana, którego popularność w kraju maleje. Coraz mocniej zagraża mu rosnący ruch opozycyjny kierowany przez Petera Magyara, byłego współpracownika Orbana, a teraz jego największego rywala.

Istotne w tym kontekście byłoby również przywrócenie idei szczytu Trump-Putin w stolicy Węgier.

Orban może tutaj liczyć na jego osobiste relacje z amerykańskim prezydentem. Trump nie ukrywa swojej sympatii do Orbana, którego nazywał "świetnym przywódcą", a Węgry państwem broniącym chrześcijańskich wartości.

Fiasko spotkania Trumpa z Putinem. To miał być powód
Dowiedz się więcej:

Fiasko spotkania Trumpa z Putinem. To miał być powód

Gdzie Putin nie może, tam Orbana pośle

Realizacja interesów swojego kraju jest też pośrednio związana z ocieplaniem wizerunku Rosji w oczach amerykańskiego prezydenta. Nie od dziś wiadomo, że w wielu kwestiach węgierskiemu przywódcy o wiele bliżej do Moskwy niż do Brukseli. Nie przypadkowo to właśnie Budapeszt został wybrany jako miejsce wspomnianego szczytu Putin-Trump.

Wiele poglądów, jakie zapewne będzie wyrażał Viktor Orban i tematów, jakie będzie poruszał, nie będzie mile widzianych w większości europejskich stolic. Nic więc dziwnego, że jego wizyta w Białym Domu budzi uzasadnione obawy w Europie, szczególnie w Ukrainie.

Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"
Dowiedz się więcej:

Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"

Prośby o zniesienie sankcji, jak również atakowanie polityki Unii Europejskiej wobec Ukrainy oraz samej UE przez Orbana, równie dobrze mogłoby paść w Białym Domu z ust Putina.

Gdyby Trump poszedł na ustępstwa i zgodziłby się na reaktywowanie szczytu z Putinem w Budapeszcie lub wyłączył Węgry z sankcji, byłby to niewątpliwie sukces Moskwy i osłabienie pozycji Europy wobec Rosji.

OGLĄDAJ: Posłowie decydują o jego losie. Wydanie specjalne
Zbigniew Ziobro

Posłowie decydują o jego losie. Wydanie specjalne
NA ŻYWO

Zbigniew Ziobro
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/kab

Źródło: tvn24.pl The Guardian, Politico, BBC News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AKOS KAISER / HANDOUT

TAGI:
Viktor OrbanDonald TrumpSankcjeWojna w UkrainieWęgryRosja
