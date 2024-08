Zakazują noszenia bród. Problemy mają też turyści

W Uzbekistanie obowiązuje nakaz wyglądu umożliwiającego identyfikację osoby, co w praktyce przekłada się na zakaz noszenia bród przez mężczyzn. Jak podała uzbecka sekcja Radia Swoboda, dotyka on już nawet turystów, artystów i mistrzów olimpijskich.

Cytowany przez Ozodlik, uzbecką sekcję Radia Swoboda, obywatel Niemiec napisał w mediach społecznościowych, że funkcjonariusze policji w stołecznym Taszkencie zmusili go do zgolenia zapuszczanej od trzech lat brody. "Może dlatego, że tego dnia odbywał się piątkowy namaz (modlitwa muzułmanów - red.), na ulicach było wielu policjantów. Zatrzymali mnie. Nie znam języka uzbeckiego. Mówiłem więc do nich łamanym rosyjskim. Zabrali mnie na komisariat bez żadnych wyjaśnień. Powiedzieli mi, że albo zgolę brodę, albo sami ją zgolą" - napisał turysta.