O czym powie Trump po zaprzysiężeniu? "Przede wszystkim o sobie i gospodarce"

Dziś zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta USA. O tym, na jakich tematach może koncentrować się w swojej mowie inauguracyjnej, rozmawiali w TVN24 publicyści. Dorota Warakomska, wieloletnia korespondentka ze Stanów Zjednoczonych, oceniła, że Trump podkreśli swój "niezwykle silny mandat". Z kolei Michał Szułdrzyński z "Rzeczpospolitej" przewidywał, że przyszły prezydent zaznaczy swoją rolę w doprowadzeniu do rozejmu w Strefie Gazy.

Złożenie przysięgi przez Donalda Trumpa i oficjalne rozpoczęcie przez niego prezydentury ma się odbyć o godzinie 12 czasu lokalnego (godzina 18 w Polsce). Ze względu na pogodę uroczystość ta odbędzie się nie na schodach przed wejściem do Kapitolu, lecz wewnątrz kapitolińskiej Rotundy. Po raz pierwszy w historii ceremonię oglądać będą na miejscu zagraniczni przywódcy.

Warakomska: Trump będzie trzymał się hasła "America First"

- "America First" to hasło Donalda Trumpa i jestem przekonana, że tego będzie trzymał się także dzisiaj podczas przemówienia inauguracyjnego - powiedziała Warakomska. Trump "będzie podkreślał swoje hasła z kampanii wyborczej, swój niezwykle silny mandat".

Odnosząc się do przewidywań, czy Trump poruszy dziś temat rosyjskiej agresji na Ukrainę , dziennikarka skwitowała: - Donald Trump obieca, jak zawsze, wiele, ale czy cokolwiek przełoży się z tego na praktykę? Zobaczymy.

Mówił dalej, że Trump "przypisuje sobie zasługę tego, że doszło do rozejmu pomiędzy Hamasem a Izraelem i słychać już takie sformułowania, że jeszcze nie został prezydentem, a jedna wojna została skończona". Jego zdaniem stąd też Trump nawiąże do tego podczas mowy inauguracyjnej. Podsumował, że Trump "przede wszystkim będzie mówił o sobie i o gospodarce", bo to jest "jego zdaniem najważniejsze w tej chwili dla Amerykanów".