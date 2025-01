Dziesięć rzeczy, które Donald Trump obiecał zrobić pierwszego dnia prezydentury

W czasie kampanii wyborczej Donald Trump złożył wiele deklaracji, które obiecywał spełnić już pierwszego dnia swojej prezydentury. Amerykańskie media przypominają niektóre z nich.

W poniedziałek o godz. 12:00 (18:00 czasu polskiego) Donald Trump zostanie zaprzysiężony na urząd 47. prezydenta USA. Ceremonia odbędzie się w Rotundzie Kapitolu. Jak zapowiedział jeden z najbliższych doradców prezydenta, Stephen Miller, na początek drugiej kadencji priorytetem będą restrykcje graniczne, a prezydent wyda ponad 100 rozporządzeń.

Amerykańskie media przypominają tymczasem o niektórych obietnicach, jakie republikanin składał w trakcie kampanii wyborczej, dotyczących kwestii, jakie zamierza spełnić już pierwszego dnia swojej drugiej kadencji prezydenckiej.

1. Masowe deportacje

Trump zapowiadał, że już pierwszego dnia swojego urzędowania rozpocznie program masowych deportacji imigrantów przebywających w USA nielegalnie. - Pierwszego dnia uruchomię największy program deportacji w historii Ameryki, żeby pozbyć się przestępców - powiedział na kilka dni przed wyborami, podczas wiecu w Nowym Jorku 27 października 2024 roku.

Dziennik "Wall Street Journal" napisał w piątek, że administracja Trumpa zamierza bezpośrednio po przejęciu władzy rozpocząć w Chicago i innych miastach dużą akcję deportacyjną skierowaną przeciwko nielegalnym imigrantom, w którą zaangażowanych ma być od 100 do 200 funkcjonariuszy.

2. Koniec z prawem ziemi

Trump deklarował, że skończy z tzw. prawem ziemi, według którego osoba urodzona na terytorium USA automatycznie zostaje obywatelem tego kraju. Prawo to obowiązuje obecnie na mocy 14. poprawki do amerykańskiej konstytucji.

3. Ułaskawienie uczestników zamieszek z 6 stycznia 2021 roku

Trump zapowiadał wielokrotnie, że jedną z jego pierwszych decyzji będzie ułaskawienie niektórych osób skazanych za udział w zamieszkach na Kapitolu z 6 stycznia 2021 roku. W wywiadzie dla "Time'a" z grudnia sugerował, że zajmie się tą sprawą "w ciągu pierwszych dziewięciu minut".

Jak podaje CNN, za przestępstwa związane z tamtymi wydarzeniami skazanych zostało ponad 1270 osób, zdecydowana większość przyznała się do winy, a kilkaset przebywa obecnie w więzieniu.

4. Zakończenie wojny w Ukrainie

Jedną z bardziej odważnych obietnic Trumpa była zapowiedź o szybkim zakończeniu wojny w Ukrainie. Już w maju 2023 roku mówił, że "zrobi to w ciągu 24 godzin". Z kolei m.in. podczas debaty przedwyborczej we wrześniu 2024 roku powiedział, że wojnę zakończy "jeszcze przed objęciem urzędu".

5. Nałożenie ceł

Pod koniec listopada Trump ogłosił na swojej platformie Truth Social, że jednym z pierwszych rozporządzeń wykonawczych, które podpisze 20 stycznia, będą dokumenty dotyczące nałożenia na Meksyk i Kanadę cła w wysokości 25 proc. na wszystkie produkty. Dodał, że cła pozostaną w mocy, dopóki oba kraje nie powstrzymają przemytu narkotyków, w szczególności fentanylu, i inwazji migrantów na Stany Zjednoczone.

6. Zniesienie celu dotyczącego samochodów elektrycznych

Trump ogłaszał, m.in. podczas wiecu wyborczego w Houston w listopadzie, że pierwszego dnia swojej drugiej kadencji zniesie politykę wprowadzoną przez Joe Bidena dotyczącą samochodów elektrycznych. W 2021 roku demokrata podpisał zarządzenie ustanawiające cel, zgodnie z którym do 2030 roku połowa sprzedawanych w USA nowych samochodów osobowych i ciężarowych ma być bezemisyjna.

7. Zwiększenie wydobycia ropy

Jedną z częściej powtarzanych przez Trumpa obietnic było zobowiązanie do zwiększenia wydobycia ropy w USA. W grudniu w wywiadzie dla Fox News powiedział, że w czasie swojej kolejnej kadencji nie będzie dyktatorem, "z wyjątkiem pierwszego dnia", kiedy to wykorzysta tę władzę m.in. do poluzowania restrykcji dotyczących wydobycia.

8. Ameryka potęgą motoryzacyjną

Podczas wiecu wyborczego we wrześniu Trump zapowiedział zbudowanie amerykańskiej potęgi w produkcji samochodów. - To się stanie, zrobimy to. Pierwszego dnia urzędowania - stwierdził.

9. "Nie" dla kobiet transpłciowych w sporcie i wojsku

Trump wielokrotnie odnosił się do transpłciowych kobiet, stwierdzając, że są mężczyznami. W październiku w West Palm Beach zapowiedział, że pierwszego dnia urzędowania "wykluczy mężczyzn ze sportów kobiecych". Zapowiadał też, że podpisze dokumenty uniemożliwiające osobom transpłciowym służbę w wojsku.

10. Zmiana w polityce wydawania zielonych kart

Trump opowiedział się za automatycznym przyznawaniem kart stałego pobytu w USA (zielonych kart) dla osób, które nie mają amerykańskiego obywatelstwa, ale które ukończyły studia w tym kraju. - Ktoś, kto ukończył studia na najwyższym poziomie, nie może nawet zawrzeć umowy z pracodawcą, bo sądzi, że nie będzie w stanie pozostać w kraju. To się skończy pierwszego dnia (prezydentury - red.) - obiecywał w podcaście "All In" w czerwcu.

