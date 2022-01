Zabójstwo Ahmauda Arbery'ego. Trzech mężczyzn skazanych na dożywocie

Arbery wyszedł pobiegać, został zamordowany

Mężczyźni oraz ich obrońcy tłumaczyli później w sądzie, że usiłowali przeprowadzić obywatelskie ujęcie w oczekiwaniu na przyjazd policji i mieli wystarczające powody, by podejrzewać Arbery'ego o przestępstwo. Travis McMichael zeznał też, że działał w obronie własnej, bo bał się, że Arbery zabierze mu broń i go zastrzeli.

Siostra Arbery'ego: miał ciemną skórę, więc założyli, że był niebezpiecznym kryminalistą

Sędzia Timothy Walmsley zgodził się podczas piątkowej rozprawy z tezą oskarżycieli i krewnych Arbery'ego, że trzej mężczyźni "założyli najgorsze" co do Arbery'ego,. Był on ścigany i został zastrzelony, ponieważ osoby obecne na tej sali sądowej postanowiły "wziąć prawo we własne ręce" - mówiła, zaznaczając, że McMichaelowie nie potrafili zobaczyć w Arberym po prostu kolejnego sąsiada.