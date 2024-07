"Stadion Ognia" przerwany. Fajerwerki poleciały w świętujący tłum

Podczas pokazu fajerwerków zorganizowanego w czwartek z okazji amerykańskiego Dnia Niepodległości na stadionie w Provo w stanie Utah, część sztucznych ogni wystrzeliła w stronę widowni. Dokładna liczba poszkodowanych nie jest znana, wiadomo jednak, że kilkoro uczestników wydarzenia trafiło do szpitala.

Co najmniej cztery fajerwerki wystrzeliły w zgromadzonych na stadionie LaVell Edwards w Provo podczas zorganizowanego tam w czwartek pokazu sztucznych ogni. Dwa z nich uderzyły zgromadzonych na trybunie, kolejne dwa w widzów stojących na murawie. Dokładna liczba poszkodowanych przez materiały pirotechniczne nie jest znana. Wiadomo jedynie, że co najmniej kilkoro uczestników wydarzenia zostało przewiezionych do szpitala z powodu odniesionych obrażeń - podają lokalne media.