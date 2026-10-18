Świat Wjechała na boisko podczas meczu z udziałem dzieci. Dwie osoby nie żyją, są ranni Oprac. Kuba Koprzywa |

Kobieta wjechała na boisko piłkarskie podczas meczu z udziałem dzieci Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W wyniku zdarzenia zginęli 6-letni chłopiec i 35-letni mężczyzna. 34-letnia kobieta, która prowadziła samochód, została zatrzymana.

Nie wiadomo, czy był to wypadek, czy też celowe działanie. - Wciąż ustalamy, jak i dlaczego do tego doszło - powiedział na konferencji prasowej kapitan Aaron Moses z miejscowej policji. Dodał, że w pickupie, który prowadziła kobieta, znajdowała się także dwójka dzieci.

Kobieta wjechała na boisko podczas meczu. Dwie osoby nie żyją Źródło zdjęcia: Reuters

Kobieta współpracuje ze śledczymi, a na pytanie, czy została aresztowana, kapitan odpowiedział jedynie, że przebywa ona w areszcie. Moses przekazał, że dziecko kierującej pojazdem kobiety również grało w piłkę na terenie kompleksu Stryker, choć na innym boisku.

Kobieta wjechała na boisko podczas meczu. Wśród rannych dzieci

Wśród dziesięciu rannych, którzy trafili do szpitala, jest pięcioro dzieci w wieku od 5 do 9 lat. - Obrażenia poszkodowanych są począwszy od drobnych po poważne, ale jak się wydaje nie zagrażają życiu - poinformował kapitan Moses.

"Jestem zdruzgotana doniesieniami o tragicznym incydencie w kompleksie sportowym Stryker" - przekazała w mediach społecznościowych burmistrz miasta Lily Wu. "Moje myśli i modlitwy są ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią, a zwłaszcza z dziećmi i rodzinami" - podkreśliła.

Kompleks sportowy Stryker to obiekt miejski z 11 boiskami ze sztuczną nawierzchnią, wykorzystywanymi do "wszystkich sportów", jak podaje jego strona internetowa. Miasto Wichita poinformowało, że wszystkie imprezy w obiekcie zostały odwołane.