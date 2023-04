Wisconsin. Dwóch policjantów zastrzelonych w trakcie kontroli drogowej

czytaj dalej

W centrum Marsylii w wyniku eksplozji zawalił się w nocy z soboty na niedzielę czteropiętrowy budynek mieszkalny. Wybuchł potężny pożar. Rannych zostało co najmniej pięć osób - donoszą francuskie media. Według władz pod gruzami wciąż znajduje się co najmniej osiem osób. Trwa akcja ratunkowa, która jest jednak prowadzona w bardzo trudnych warunkach. Do tej pory nie udało się znaleźć żadnej z poszukiwanych ofiar. Z sąsiednich kamienic ewakuowano mieszkańców.