Sondaż: Harris zyskuje niewielką przewagę nad Trumpem

Kamala Harris nieznacznie wyprzedza Donalda Trumpa w wyścigu o fotel prezydenta USA - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez instytut opinii Marist dla NPR i PBS News. Kampania aktualnej wiceprezydent USA informuje, że od czasu wyboru Tima Walza na kandydata do urzędu wiceprezydenta, wzbogaciła się o 20 milionów dolarów.

Kampania Harris wzbogaciła się o 20 mln dolarów

Wiceprezydent USA ogłosiła we wtorek, że Tim Walz jest jej kandydatem na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. To doświadczony gubernator, który w przeszłości służył w wojsku i jest uznawany za polityka zdolnego do pozyskiwania głosów białych wyborców z obszarów wiejskich.