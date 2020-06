Oskarżonemu o morderstwo George'a Floyda grozi surowsza kara. Zarzuty także dla innych byłych policjantów

Derek Chauvin, który jako funkcjonariusz policji z Minneapolis miał przez prawie dziewięć minut naciskać kolanem na szyję George'a Floyda, został oskarżony o morderstwo drugiego, a nie, jak dotąd, trzeciego stopnia - wynika z dokumentacji sądowej, do której dotarły media. Pozostali trzej policjanci biorący udział w zatrzymaniu - także, jak Chauvin, zwolnieni po tym zdarzeniu ze służby - usłyszeli zarzuty współudziału i podżegania do morderstwa.

George Floyd, 46-letni Afroamerykanin, zmarł 25 maja w Minneapolis, gdy w czasie zatrzymania za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym 20-dolarowym banknotem, policjant przygniótł go do ziemi i przez prawie dziewięć minut przyciskał kolanem jego szyję. Floyd nie był uzbrojony. Na wideo słychać, jak skarżył się, że nie może oddychać. Pojawienie się w sieci tego nagrania wywołało demonstracje i zamieszki, które ogarnęły całą Amerykę. Protesty organizowane są też w innych krajach.

Nowe zarzuty po śmierci George'a Floyda

W środę amerykańskie media, powołując się na dokumenty sądowe, poinformowały, że wobec głównego oskarżonego zmieniono kwalifikację czynu na morderstwo drugiego stopnia, co oznacza morderstwo, wobec którego istnieją dowody, że zostało dokonane ze świadomością konsekwencji czynu, ale nie było planowane. Za jego popełnienie grozi do 40 lat pozbawienia wolności, czyli o 15 lat więcej niż za morderstwo niższej kwalifikacji.

Zarzuty sformułowano także wobec pozostałych trzech policjantów, którzy brali udział zatrzymaniu, a których do tej pory ukarano jedynie wydaleniem ze służby. Thomas Lane, Tou Thao oraz Alexander Kueng zostali oskarżeni o współudział oraz podżeganie do popełnienia morderstwa drugiego stopnia.

Dwie sekcje zwłok, rozbieżności w wynikach

Z kolei biuro lekarza sądowego hrabstwa Hennepin stwierdziło we wstępnym raporcie z sekcji zwłok, że bezpośrednią przyczyną śmierci Floyda było zatrzymanie krążeniowo-oddechowe. Oznacza to, że doszło do ustania akcji serca. W raporcie lekarza sądowego nie ma mowy o uduszeniu. Dokument wskazuje jednak, że Floyd cierpiał na chorobę wieńcową, która była jednym z istotnych czynników prowadzących do zgonu. Zlecona przez rodzinę sekcja tego nie potwierdziła, a specjaliści, którzy ją przeprowadzali, oraz prawnicy bliskich zmarłego zapewniają, że 46-latek nie cierpiał na żadne schorzenia, które mogłyby przyczynić się do jego śmierci.