David Rush został zatrzymany w zeszłym tygodniu - wynika z dokumentów sądowych, na które powołują się amerykańskie media. Portal CBS News pisze o "nietypowym akcie oskarżenia". Rush podejrzewany jest bowiem o przywłaszczenie sobie 303 sztabek złota. Ale nie tylko. Także o "uzyskanie zawyżonej pensji w wyniku oszustwa oraz wyłudzenie urlopu wojskowego", a także o złożenie szeregu fałszywych oświadczeń na temat swojej przeszłości. "W akcie oskarżenia nie określono dokładnie, jakie konkretne czyny doprowadziły do postawienia zarzutów" - zauważa CBS News.

Jak wszedł w posiadanie 303 sztabek złota

Agent FBI prowadzący dochodzenie w tej sprawie poinformował w oświadczeniu, że w okresie od listopada ubiegłego roku do marca tego roku David Rush składał wnioski o "znaczną ilość waluty obcej oraz sztabki złota o wartości dziesiątek milionów dolarów na wydatki związane z pracą" i otrzymywał je. Nie jest jasne, na co Rush chciał przeznaczyć zdobyte środki - przekazano.

Z oświadczenia wynika też, że 18 maja funkcjonariusze przeszukali dom Rusha i zajęli 303 sztabki złota - z których każda waży około jednego kilograma - o łącznej szacowanej wartości 40 milionów dolarów (ok. 145 milionów złotych), około dwóch milionów dolarów w gotówce (w przeliczeniu siedem milionów złotych) i 35 luksusowych zegarków. Rush został zatrzymany następnego dnia - podało FBI.

Według Federalnego Biura Śledczego istnieją uzasadnione obawy, by sądzić, że mężczyzna "świadomie sprzeniewierzył, ukradł, przywłaszczył sobie lub świadomie przekształcił mienie Stanów Zjednoczonych" na własny użytek. FBI podało, że w ramach dochodzenia współpracuje z Departamentem Sprawiedliwości i CIA.

Media: zajmował wysokie stanowisko w CIA

Kim był David Rush? W aktach sądowych został opisany jako "były pracownik wyższego szczebla w agencji rządowej Stanów Zjednoczonych". FBI odmówiło dalszego komentowania sprawy. Dziennik "New York Times", powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, podał, że zatrzymany do niedawna zajmował wysokie stanowisko w CIA.

Akta Rusha pochodzą z sądu Wirginii, stanu, w którym mieszka zatrzymany. Jego przesłuchanie ma się odbyć w najbliższy piątek. Prokuratorzy i obrońcy Rusha chcą jednak przełożenia przesłuchania na 5 czerwca - przekazał portal CBS News.