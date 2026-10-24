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Świat

Marco Rubio zachęca Kubańczyków do współpracy z CIA

Marco Rubio na konferencji ASEAN
Stolica Kuby, Hawana. Wideo archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Eloisa Lopez / Getty Images
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Sekretarz stanu USA Marco Rubio zachęcał w piątek Kubańczyków do "dyskretnej" współpracy z Centralną Agencją Wywiadowczą (CIA). Prezydent Donald Trump zasugerował z kolei możliwość interwencji na wyspie po zakończeniu wojny z Iranem. 

"Do tych, którzy dążą do pozytywnych zmian na Kubie - nadszedł na to czas" - napisał Rubio we wpisie na platformie X. "Rozczarowanie niespełnionymi obietnicami, korupcja i uprzywilejowane życie nielicznych; wykorzystajcie tę okazję, aby wprowadzić pożądane zmiany poprzez dyskretną współpracę z CIA" - dodał.

Posiadający kubańskie korzenie szef amerykańskiej dyplomacji zamieścił swój wpis tuż po wystąpieniu prezydenta USA na wiecu wyborczym w Fort Myers na Florydzie, będącej największym skupiskiem kubańskich imigrantów. Podczas wiecu Trump obiecał, że "zajmie się Kubą w drodze powrotnej z Iranu" i zasugerował możliwość interwencji zbrojnej. - Kiedy wrócimy z Iranu, te piękne statki przepłyną obok Kuby (...) Potem wyślemy Marco Rubio, aby dokończył dzieło - mówił prezydent. 

Stolica Kuby, Hawana
Stolica Kuby, Hawana
Źródło zdjęcia: kandl stock /Shutterstock

Trump dotychczas nie wykluczał użycia siły, by doprowadzić do zmiany reżimu na Kubie choć wielokrotnie zapewniał, że użycie jej nie będzie potrzebne.

Amerykańskie operacje przeciwko kubańskim władzom

CIA ma długą historię operacji przeciwko komunistycznym władzom na Hawanie. Agencja nadzorowała nieudaną inwazję kubańskich dysydentów w Zatoce Świń w 1961 roku, prowadziła też kampanię sabotażu i wspierania podziemia, a także wielokrotne zamachy na Fidela Castro. 

W maju do Hawany przyleciała delegacja wysokich rangą funkcjonariuszy CIA z dyrektorem Johnem Ratcliffe'em na czele, a agencja wezwała władze wyspy do "fundamentalnych zmian". W sierpniu "New York Times" ujawnił, że CIA potajemnie powołała nową grupę zadaniową ds. Kuby w celu wywierania presji na rząd w Hawanie, aby przeprowadził żądane przez Waszyngton reformy.

Źródło: PAP
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Tagi:
USACIAKubaMarco RubioDonald Trump
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