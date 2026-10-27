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Świat

Napisał wiadomość, zauważyła ją stewardessa. Samolot musiał zawrócić

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Mężczyzna korzystający ze smartfona w samolocie
Las Vegas na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Samolot lecący z Las Vegas musiał zawrócić po tym, jak stewardessa zauważyła niepokojącą wiadomość w telefonie jednego z pasażerów - informują amerykańskie media. Mężczyzna miał pisać w niej, że zamierza porwać maszynę.

Do zdarzenia doszło w sobotę. Boeing 737 linii United Airlines ze 150 pasażerami i sześcioma członkami załogi na pokładzie wystartował późnym wieczorem z Las Vegas i kierował się w stronę Newark w New Jersey. Niedługo po starcie maszyna zawróciła jednak do Las Vegas, kiedy załoga zgłosiła "zakłócenie porządku przez pasażera" podczas lotu - podają media cytując Federalną Administrację Lotnictwa (FAA).

25-latek miał pisać, że zamierza porwać samolot

Policja z Las Vegas potwierdziła, że zatrzymała 25-letniego pasażera, któremu postawiono zarzut kierowania gróźb lub podania fałszywych informacji dotyczących aktu terroryzmu - cytuje ABC7. Za taki czyn grozi od roku do 20 lat więzienia. Nie podano jednak szczegółów dotyczących tego, co dokładnie mężczyźnie się zarzuca.

Portal People powołuje się na zapis nagrań z wieżą, z których wynika, że to stewardessa zauważyła wiadomość wysyłaną przez pasażera. Stacja ABC 7 cytuje treść zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, według którego miał pisać, używając wulgaryzmu, o zamiarze porwania samolotu i zapowiadać, że "rozbije tylko twój [wasz] rząd". Nie wiadomo do kogo wiadomości były skierowane.

Linia lotnicza potwierdziła, że maszyna wylądowała bezpiecznie w Las Vegas po godz. 23 i pasażerowie polecieli do Newark kolejnego dnia rano.

Redagował AM

Źródło: ABC News/ABC7, People
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Tagi:
Las VegasUSAsamoloty
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