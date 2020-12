Rudy Giuliani zakażony. Trump: wracaj do zdrowia, będziemy kontynuować

76-prawnik to kolejna osoba z otoczenia Białego Domu, której test na koronawirusa dał wynik pozytywny. W październiku COVID-19 przeszedł sam prezydent USA Donald Trump oraz pierwsza dama Melania Trump.

O zakażeniu Giulianiego poinformował Trump. "Rudy Giuliani, najwybitniejszy burmistrz w historii Nowego Jorku, który niestrudzenie pracuje nad ujawnieniem najbardziej skorumpowanych wyborów (jak dotąd!) w historii USA, uzyskał pozytywny wynik testu. Wracaj do zdrowia Rudy, będziemy kontynuować" - napisał prezydent USA w niedzielę na Twitterze.

Sporo ostatnio podróżował

Giuliani kieruje bataliami sądowymi prowadzonymi przez otoczenie Trumpa, które utrzymuje że w wyborach prezydenckich dochodziło do masowych oszustw. Do tej pory wyborcze skargi republikanów nie przyniosły większych rezultatów i nie spowodowały odwrócenia wyników w stanach, w których zwyciężył demokrata Joe Biden. Giuliani reprezentuje Trumpa w kilku stanach i w ostatnich tygodniach wiele podróżował po USA. W czwartek był w Georgii, gdzie wzywał władze stanowe by nie uznawały rezultatu wyborów i wygranej Bidena. Podobne kroki podejmował w środę w Michigan i w poniedziałek w Arizonie.