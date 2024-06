20-letni An i członkowie jego rodziny, w której wszyscy ćwiczą sztuki walki, natychmiast podążyli za niepokojącymi odgłosami. Za punktem handlowym ujrzeli mężczyznę, który próbował zgwałcić młodą kobietę. Mistrzowie sztuk walki szybko obezwładnili i unieruchomili przestępcę i przetrzymali go do czasu przybycia policji.

- Naszym pierwszym odruchem była chęć uratowania tej dziewczyny - powiedział An. - Nie wiedzieliśmy, co zamierza jej zrobić - dodał.

- Mój tata po prostu go odciągnął i przycisnął do muru - opisał An. Jego ojciec doznał kilku zadrapań podczas bójki, ale An uspokajał dziennikarzy, że "w sumie ma się dobrze".