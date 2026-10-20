Świat Republikanie krytykują decyzję Trumpa w sprawie sankcji na Rosję. "Więcej niż nieodpowiedzialne"

Decyzje Donalda Trumpa i ustępstwa wobec Moskwy. Materiał Przemysława Kalety Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Bob Strong/UPI Photo via Newscom/EPA/PAP

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Stacja CBS News zwraca uwagę, że prezydent Donald Trump mierzy się z krytyką zarówno ze strony demokratów, jak i republikanów w związku z decyzją o zawieszeniu nowych sankcji na Rosję tuż przed ich wejściem w życie. Pakiet sankcji, tzw. ustawa Lindsey'a Grahama, został przyjęty przez Kongres i podpisany przez Trumpa 18 września. W piątek prezydent poinformował o jego zawieszeniu. W poniedziałek z kolei przekazał, że zdecydował się wstrzymać nowe sankcje, bo nie chce odciągać Rosji od stołu negocjacyjnego. Zasugerował, że może je wprowadzić później.

Kongresmeni krytykują decyzję Trumpa

"To więcej niż nieodpowiedzialne" - skomentował decyzję prezydenta senator Partii Republikańskiej Thom Tillis. "To niedopuszczalne, że ta administracja ulega rosyjskiemu dyktatorowi, który nielegalnie najechał Ukrainę i każdego dnia morduje niewinnych cywilów. Jeśli prezydent naprawdę chce obniżyć ceny energii, może to osiągnąć, rozwiązując problem z Iranem, a nie wyświadczając przysługę Władimirowi Putinowi" - zaznaczył we wpisie na X. CBS News zauważa, że administracja Trumpa stoi pod presją, aby obniżyć ceny energii przed wyborami połówkowymi (midterms), które odbędą się 3 listopada.

Także republikański senator John Cornyn ocenił, że "wspieranie Putina w Ukrainie jest lekkomyślne", bo nie poprzestałby on na tym kraju. "Następni w kolejności byliby nasi sojusznicy z NATO. Putin fanatycznie dąży do przywrócenia dawnej świetności Rosji, nazywając upadek Związku Radzieckiego 'największą katastrofą geopolityczną stulecia' i twierdząc, że Rosja została 'okradziona' w wyniku tego rozpadu" - napisał.

Władimir Putin i Donald Trump, 15 sierpnia 2025 r. Źródło zdjęcia: Bob Strong/UPI Photo via Newscom/EPA/PAP

Republikański senator Kevin Cramer podkreślił zaś w jednym z wywiadów, że "ustępowanie przed tyranem zazwyczaj oznacza, że w przyszłości będzie on stawiał coraz więcej żądań". Don Bacon z tej samej partii w Izbie Reprezentantów napisał: "prezydent przedłuża wojnę, a nie ją kończy".

"Wzywam prezydenta, by zmienił kurs, zastosował te sankcje i powrócił do sprawdzonej zasady, zgodnie z którą trwały pokój zapewnia się dzięki sile, a nie ustępstwom" - napisał z kolei republikański kongresmen Michael McCaul.

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Trójstronne spotkanie w sprawie Ukrainy?

CBS News wskazuje, że Trump jest coraz bardziej sfrustrowany Ukrainą. - Rosja, szczerze mówiąc, jest w porządku wobec Ukrainy. Niewiele tam robią - powiedział dziennikarzom w poniedziałek. Tego samego dnia przekazał, że jest otwarty na trójstronne spotkanie ze swoimi odpowiednikami z Rosji i Chin, Putinem i Xi Jinpingiem, by przede wszystkim rozmawiać o denuklearyzacji. - Jeśli prezydent Xi będzie chciał takiego spotkania, ja również jestem na nie gotowy - dodał.

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"Wall Street Journal" napisał, że Putin chce zorganizować trójstronne spotkanie z Trumpem oraz Xi, aby wynegocjować zakończenie wojny w Ukrainie na korzystnych dla siebie warunkach. W negocjacjach nie wziąłby udziału prezydent Wołodymyr Zełenski.

Redagowała AZ